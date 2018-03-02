Белый дом – Путину: Наши возможности непревзойденные 29 2.03.2018, 8:19

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Администрация США ответила на ядерную угрозу президента РФ.

В четверг, во время традиционного брифинга, пресс-секретарь Белого Дома Сара Хакаби Сандерс прокомментировала прозвучавшее в этот день в Москве заявление президента РФ Владимира Путина о прорывах, достигнутых российскими учеными в разработке новых видов ракетных стратегических вооружений, и об успешной модернизации российских вооруженных сил, сообщает «Голос Америки».

Сандерс отметила, что заявления российского лидера не стали для администрации США неожиданностью и что они еще раз подтверждают, что в течение ряда последних лет Кремль проводит агрессивную милитаристскую политику, угрожающую стабильности и безопасности в мире, ответом на которую должно стать укрепление оборонной мощи Соединенных Штатов.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство Соединенных Штатов все это время знало, но, что Россия отрицает: Россия уже более десяти лет разрабатывает дестабилизирующие системы вооружений, напрямую нарушая свои договорные обязательства», - сказала Сандерс.

Президент Трамп осознает, по словам пресс-секретаря Белого дома, с какими угрозами в этом столетии сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, и он строго привержен цели обеспечения безопасности страны и сохранения мира с позиции силы. Сандерс подчеркнула, что новый американский оборонный бюджет, размер которого составляет примерно 700 млрд долларов, позволит вооруженным силам стать «сильными как никогда».

Новый «Обзор ядерной политики», заключила Сандерс, также четко нацеливает на то, чтобы «модернизировать наш ядерный арсенал и обеспечить, чтобы наши возможности были непревзойденными».

Напомним, что в четверг, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России сообщил, что его страна разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого системы противоракетной обороны (ПРО) бессмысленны.

«Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны», – сказал Путин.

«Все эти годы, после одностороннего выхода США из договора по ПРО, мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», – заявил президент РФ.

Речь Путина и перспективы дипломатии

В четверг на брифинге для прессы официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт также прокомментировала утреннее «ядерное заявление» президента РФ Владимира Путина. Повторив общую позицию по этому вопросу Администрации США и сказав, что подобные милитаристские и агрессивные заявления российского лидера не стали для властей США неожиданностью, Нойерт вместе с тем обратила внимание на то, что выступление Путина перед парламентом своей страны, транслируемое по национальному телевидению, носило явно ярко выраженный предвыборный характер.

Хизер Нойерт не дала однозначного ответа на вопрос журналистов о том, намерен ли госсекретарь Рекс Тиллерсон как-то обсудить со своим российском коллегой Сергеем Лавровым эту «утреннюю речь» Путина и как повлияет эта речь на характер дипломатического взаимодействия Вашингтона с Москвой по различным проблемам международной безопасности.