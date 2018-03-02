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Штат Джорджия разрешит платить налоги в криптовалюте

  • 2.03.2018, 10:22

Однако все криптовалютные платежи необходимо конвертировать в доллары в течение 24 часов.

Американский штат Джорджия позволит платить налоги и покупать государственные лицензии за криптовалюту. Такой законопроект внесли республиканские сенаторы Джошуа МакКун и Майкл Уильямс в финансовую комиссию местного сената, пишет Coin Telegraph.

В тексте законопроекта SB 464 говорится о необходимости легализации оплаты налогов, лицензионных сборов и штрафов с помощью криптовалют (включая биткойн, но не ограничиваясь лишь им). Также, по мнению республиканцев, нужно разрешить оплачивать криптовалютой сертификаты, казначейские и банковские чеки, а также почтовые отправления. Однако, как только криптовалютные платежи будут получены, Департамент по доходам штата Джорджия обязан конвертировать их в доллары в течение 24 часов.

Аналогичный законопроект уже поддержали большинством голосов сенаторы Аризоны. Согласно тексту документа, «в качестве платежного средства для уплаты налогов могут быть приняты Bitcoin, Litecoin и любые другие криптовалюты, признанные Департаментом доходов штата Аризона». Как и в Джорджии, эти средства необходимо конвертировать в доллары в течение 24 часов. Поскольку законопроект был принят в третьем чтении, Аризона скоро станет первым штатом США, где можно будет оплатить биткойнами штраф за парковку.

Штат Вайоминг также представил законопроект, по которому криптовалюты не могут рассматриваться, как собственность, и поэтому не должны облагаться соответствующим налогом. В проекте также предлагается исключить из перечня предметов, облагаемых налогом на собственность, золото и чеки.


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