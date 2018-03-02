В Барановичах ищут врача-эндокринолога за $156

В Барановичах ищут врача-эндокринолога за $15616
- 2.03.2018, 17:47
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Самые низкооплачиваемые вакансии в марте в Барановичах.
На 1 марта на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома были размещены 220 вакансий с зарплатой 300 рублей и ниже, пишет intex-press.by.
Вакансии с самой низкой зарплатой: мастер производственного обучения, врач-эндокринолог и продавец:
317 рублей
Такую зарплату предлагают мастеру производственного обучения в Барановичском технологическом колледже.
315 рублей
В УП «Барановичское отделение Белорусской железной» дороги требуется сигналист. Рабочее место находится в Волковыске.
313 рублей
В Барановичскую центральную поликлинику требуется врач-эндокринолог.
310 рублей
Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защиты шесть.
В Барановичский ЗЦГиЭ требуется помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога).
В УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» требуется приемосдатчик груза и багажа.
В частное предприятие «Караван-плюс» требуется продавец.
В УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» требуются станционные рабочие на станции Мордичи и Новоельня.
В Барановичский ЗЦГиЭ требуется фельдшер-лаборант.
305 рублей
Вакансий с такой маленькой зарплатой на сайте 111. Среди них инженер в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского горисполкома, дозировщик второго разряда в филиал «Завод железобетонных изделий» г. Барановичи ОАО «Кричевцементношифер» и гардеробщик в центральную библиотечную систему г. Барановичи.