В Барановичах ищут врача-эндокринолога за $156 16 2.03.2018, 17:47

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Самые низкооплачиваемые вакансии в марте в Барановичах.

На 1 марта на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома были размещены 220 вакансий с зарплатой 300 рублей и ниже, пишет intex-press.by.

Вакансии с самой низкой зарплатой: мастер производственного обучения, врач-эндокринолог и продавец:

317 рублей

Такую зарплату предлагают мастеру производственного обучения в Барановичском технологическом колледже.

315 рублей

В УП «Барановичское отделение Белорусской железной» дороги требуется сигналист. Рабочее место находится в Волковыске.

313 рублей

В Барановичскую центральную поликлинику требуется врач-эндокринолог.

310 рублей

Вакансий с такой зарплатой на сайте управления по труду, занятости и социальной защиты шесть.

В Барановичский ЗЦГиЭ требуется помощник врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога).

В УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» требуется приемосдатчик груза и багажа.

В частное предприятие «Караван-плюс» требуется продавец.

В УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» требуются станционные рабочие на станции Мордичи и Новоельня.

В Барановичский ЗЦГиЭ требуется фельдшер-лаборант.

305 рублей

Вакансий с такой маленькой зарплатой на сайте 111. Среди них инженер в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Барановичского горисполкома, дозировщик второго разряда в филиал «Завод железобетонных изделий» г. Барановичи ОАО «Кричевцементношифер» и гардеробщик в центральную библиотечную систему г. Барановичи.