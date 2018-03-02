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Ученые составили генеалогическое древо «семьи» из 13 миллионов человек

  • 2.03.2018, 20:30
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Общий предок этих людей жил 65 поколений назад.

Генетики составили генеалогическое древо, которое объединяет 13 миллионов человек из разных стран, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

В ходе исследования ученые проанализировали 86 миллионов генеалогических записей, которые составили пользователи. Ученые постарались выявить родственников этих людей, применив методы, которые используются в вычислительной математике и генетике. В результате им удалось построить генеалогическое древо, объединившее 13 миллионов человек.

Затем исследователи постарались выяснить, когда именно на Земле жил общий предок всех этих людей. Эксперты расшифровали и сопоставили структуру митохондриальной ДНК некоторых представителей «династии». Общим предком оказался человек, живший 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и великих географических открытий.


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