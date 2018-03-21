Житель Солигорска сделал ставку на спорт $10 и выиграл $15 тысяч 2 21.03.2018, 11:08

Это рекордный выигрыш для компании Parimatch в Беларуси.

Житель Солигорска Михаил П. выиграл $15 000 на футбольных ставках, сделав депозит 10 долларов на события. Игрок правильно спрогнозировав результат 14 футбольных матчей, пишет «Трибуна».

«Поставив всего $10 сразу на 14 футбольных матчей, мужчина увеличил свою ставку в 1500 раз. Таким образом, его выигрыш достиг $15 000, что стало рекордным показателем для компании Parimatch в Беларуси. Столь фантастического результата белорусу удалось достичь, правильно спрогнозировав победителя в 11 матчах, а также верно указав разницу в забитых голах еще в трех поединках.

По данным компании, это первая ставка Михаила П. на Parimatch и, судя по всему, он просто старался выделять фаворитов. И все же не каждый день удается назвать верный прогноз сразу на 14 событий», – говорится в сообщении.