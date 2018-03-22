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СМИ: Лукашенко забирает Оршанский авиаремонтный завод у украинского инвестора

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  • 22.03.2018, 13:19
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В скором времени власти могут получить контрольный пакет акций ОАРЗ.

Об этом tut.by рассказали чиновник, бывший работник завода и источник, близкий к одному из действующих акционеров.

Напомним, в 2012 году по распоряжению Лукашенко госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.

Источник, близкий к одному из действующих акционеров, говорит, что завод сильно подкосил «конфликт [России] с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы российские поставки». Ранее «Мотор Сич» обеспечивал более чем на 80% потребность авиапрома РФ в вертолетных двигателях. С прицелом на российский рынок украинская компания и выкупила белорусский завод, отмечали эксперты.

После того как начались проблемы с РФ, ОАРЗ старался максимально расширять географию заказов, работая на рынок Уганды, Венесуэлы, Судана, Нигерии, Йемена. Параллельно искал, чем, кроме вертолетов, можно подгрузить мощности. Об этом в интервью TUT.BY в 2016 году рассказывал Александр Садовой. Но прибыли на развитие было недостаточно.

Во второй половине 2017 года положение на ОАРЗ ухудшилось. Появились разговоры о том, что государство может вновь стать основным акционером завода. Стоит сказать, что в октябре 2014 года Лукашенко был не очень доволен реализацией проекта и угрожал вернуть ОАРЗ в лоно государства в случае чего.

В настоящее время, по словам собеседников, готовится проект решения правителя о том, что контрольный пакет акций ОАРЗ перейдет спецэкспортеру вооружений «Белспецвнештехнике». «О конфигурации сделки ничего сказать не могу. Но то, что это будет контрольный пакет, — однозначно», — сказал источник.

По словам другого источника, будет замена «украинского акционера, который полгода назад открестился от завода, покинули ОАРЗ и его топ-менеджеры». «За прошедшее время уже сменилось 5 руководителей предприятия. Завод испытывает финансовые проблемы. Заказов не хватает. Вместо этого люди убирают территорию. Очевидно, что должно быть принято какое-то кардинальное решение», — считает собеседник.

У холдинга «Мотор Сич» хватает забот в Украине.

Райсуд Киева в сентябре 2017 года арестовал пакет акций «Мотор Сичи». Служба безопасности Украина (СБУ) подозревала Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций запорожской компании китайским инвесторам. В начале марта 2018 года президент страны Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения. Как пояснил глава замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, данные меры направлены на обеспечение стабильной работы всего авиапрома, включая ПАО «Мотор Сич», передает Интерфакс-Украина. Бровченко заявил, что расследование СБУ о законности продажи контрольного пакета акций украинской компании китайским инвесторам еще не завершено.

В «Белспецвнештехнике» отказались «комментировать слухи» и посоветовали обратиться в Госкомвоенпром. Там сказали, что не вправе давать комментарии, пока решение не будет принято.

Представитель «Мотор Сичи» отказался обсуждать «белорусский вопрос» и посоветовал обращаться к Богуслаеву. Получить комментарий у него не удалось.


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