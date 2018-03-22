Надежду Савченко задержали в Верховной Раде Украины
- 22.03.2018, 15:44
Рада отменила неприкосновенность депутата.
Представители правоохранительных органов сообщили о подозрении Надежде Савченко и задержали ее в здании ВР.
Об этом сообщает корреспондент сensor.net.
Задержание Савченко происходило в присутствии журналистов.
После того, как ей зачитали подозрение, Савченко вместе с правоохранителями вышла из здания парламента.
Напомним, ранее Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
Сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.