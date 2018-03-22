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Надежду Савченко задержали в Верховной Раде Украины

  • 22.03.2018, 15:44
Надежда Савченко
Фото: EPA

Рада отменила неприкосновенность депутата.

Представители правоохранительных органов сообщили о подозрении Надежде Савченко и задержали ее в здании ВР.

Об этом сообщает корреспондент сensor.net.

Задержание Савченко происходило в присутствии журналистов.

После того, как ей зачитали подозрение, Савченко вместе с правоохранителями вышла из здания парламента.

Напомним, ранее Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

Сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.


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