Надежду Савченко задержали в Верховной Раде Украины 22.03.2018, 15:44

Надежда Савченко

Фото: EPA

Рада отменила неприкосновенность депутата.

Представители правоохранительных органов сообщили о подозрении Надежде Савченко и задержали ее в здании ВР.

Об этом сообщает корреспондент сensor.net.

Задержание Савченко происходило в присутствии журналистов.

После того, как ей зачитали подозрение, Савченко вместе с правоохранителями вышла из здания парламента.

Напомним, ранее Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

Сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.