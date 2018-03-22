закрыть
22 марта 2018, четверг, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске при приеме детей в садик начали уточнять желаемый язык обучения

1
  • 22.03.2018, 20:18

В столице на данный момент всего два белорусскоязычных сада.

В администрации Ленинского района Минска при постановке детей на учет нуждающихся в детском саду начали уточнять желаемый язык образования. Об этом на своей странице в Facebook сообщила архитектор Александра Боярина, передает tut.by.

Напомним, что Александра Боярина по этому поводу обращалась в службу «Одно окно» администрации Ленинского района с 2016 года. Однако специалисты отвечали, что такую информацию не собирают.

Она вместе с единомышленниками уже давно озадачена проблемой белорусскоязычных детских садов. Например, в Минске всего два белорусскоязычных сада, есть чуть более сотни белорусскоязычных групп, восемь из них для детей ясельного возраста. При этом ребенка не только сложно отправить в белорусскоязычный садик, а в тех учреждениях, где есть такие группы, большинство детей общаются по-русски.

Родители-активисты со своим вопросом обратились в Министерство образования, где им в том числе пообещали, что в «Одном окне» введут возможность выбирать язык обучения в садах. Обратившиеся также просили, чтобы группы на родном языке появились во всех районах Минска. И им также пообещали рассмотреть вопрос о создании отдельной очереди для тех, кто хочет учиться по-белорусски.

Ранее активисты создали петицию, где описали ситуацию и предложили свои варианты решения проблемы.


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович