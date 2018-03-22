В Минске при приеме детей в садик начали уточнять желаемый язык обучения 1 22.03.2018, 20:18

В столице на данный момент всего два белорусскоязычных сада.

В администрации Ленинского района Минска при постановке детей на учет нуждающихся в детском саду начали уточнять желаемый язык образования. Об этом на своей странице в Facebook сообщила архитектор Александра Боярина, передает tut.by.

Напомним, что Александра Боярина по этому поводу обращалась в службу «Одно окно» администрации Ленинского района с 2016 года. Однако специалисты отвечали, что такую информацию не собирают.

Она вместе с единомышленниками уже давно озадачена проблемой белорусскоязычных детских садов. Например, в Минске всего два белорусскоязычных сада, есть чуть более сотни белорусскоязычных групп, восемь из них для детей ясельного возраста. При этом ребенка не только сложно отправить в белорусскоязычный садик, а в тех учреждениях, где есть такие группы, большинство детей общаются по-русски.

Родители-активисты со своим вопросом обратились в Министерство образования, где им в том числе пообещали, что в «Одном окне» введут возможность выбирать язык обучения в садах. Обратившиеся также просили, чтобы группы на родном языке появились во всех районах Минска. И им также пообещали рассмотреть вопрос о создании отдельной очереди для тех, кто хочет учиться по-белорусски.

Ранее активисты создали петицию, где описали ситуацию и предложили свои варианты решения проблемы.