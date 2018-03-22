Электромобили станут дешевле, чем авто на бензине 22.03.2018, 23:00

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Падение стоимости электромобилей связано с удешевлением аккумуляторов.

Мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.

Стоимость электромобилей до 2025 года может стать ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает pda.kontrakty.ua со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы.

Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.

Ожидается, что рост в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов снизит стоимость батарей с 208 до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года.

Издание отмечает, что мировым лидером в переходе на электромобили является Китай, который также является крупнейшим мировым загрязнителем.