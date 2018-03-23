Милиция пытается ворваться в дом Ольги Николайчик 23.03.2018, 14:25

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Ольга Николайчик

Фото: charter97.org/Иван Межуй

У дома общественной активистки третий день «дежурит» серебристый «Opel».

Общественная активистка Ольга Николайчик написала в «Фейсбуке», что у ворот ее дома три дня «дежурит» серебристый «Opel» с неизвестными лицами:

«Я ничего не нарушала, делаю свои дела – зачем ходить ко мне домой и напрягать моих родных? Автомобили гражданские, они в штатском. Что это? Где я живу? В тюрьме? В ГУЛАГе? Сегодня 23 марта – я даже не вышла на шествие? Почему эти бандиты, раз за разом стучат мне в окно, в дверь – то ночью, то днем перед массовыми мероприятиями, и бросают меня за решетку? Я что – их собственная вещь? Или я преступник? Где мы живем? Я 23 года борюсь за свои права и не остановлюсь, но я не нарушаю закон! Я требую выполнения моих прав – ВСЁ!

Жыве Беларусь!

С праздником 100 лет БНР – народ!»

Сегодня утром стало известно о задержании активиста Евгения Афнагеля. Также задержали активиста Леонида Кулакова.