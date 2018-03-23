Минчанин: Квартира оформлена в собственность, но попасть в нее не могу 1 23.03.2018, 15:33

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Дольщики «Медовика» натыкаются на запертые двери.

Как показывает белорусская практика, даже самые горячие обещания застройщиков могут остывать по мере приближения срока сдачи дома, пишет onliner.by. То, что божились сделать, к примеру, летом, в лучшем случае произойдет зимой. А может, и вовсе год спустя — тут уж как повезет. Причем речь о везении идет только в отношении дольщиков, потому как застройщику все как с гуся вода: получил новое разрешение от властей на продление сроков строительства — и живи себе спокойно.

О том, что бетонный «Медовик» отнюдь не так сладок, как кондитерский, пришлось узнать сотне дольщиков из Минска, которые доверили свои деньги компании «ЛадаГарант», взявшейся за возведение панельного дома недалеко от станции метро «Грушевка». Уже который месяц их 16-этажка стоит полностью готовая, но так и не заселенная. На дверях подъездов — солидные замки, отделяющие минчан от оплаченных метров.

Где ключи?

— Я заключила договор на строительство еще в ноябре 2016-го. До мая 2017-го полностью рассчиталась за «двушку», — рассказывает свою историю Валентина Михайловна. — Зная, что задолженности перед застройщиком нет, жила спокойно и просто ждала, когда же дом сдадут. Тем более что сроки не были очень отодвинуты: обещали управиться до 7 июля 2017-го. Но уже в начале лета стало понятно, что что-то идет не так. Правда, конкретики по срокам и датам не было. А вот в сентябре проблему признали: меня пригласили в офис для подписания допсоглашения о переносе срока сдачи дома. Что было делать — подписала. Когда выделенное на стройку время прошло, но дело так и не сдвинулось, позвали еще раз подписать новый «доп».

Самое любопытное, что последняя, третья, многоэтажка, входящая в состав ЖК «Медовик», уже готова (кроме благоустройства территории, которое будут завершать в теплое время года). Дольщиков даже приглашали в октябре на приемку, которая слегка успокоила нервы: да, недочеты есть, но ведь вот она, квартира, — почти в руках. Чудеса и странности начались позже: уже в 2018-м минчан стали вызывать в офис для сверки платежей и получения документов, необходимых для оформления жилья в собственность.

Радостное событие омрачилось одним обстоятельством: дополнительное соглашение к основному договору, в котором уточнялась площадь квартиры и ее цена, утяжелили пунктом 3, согласно которому «дольщик выражает согласие сроком исполнения обязательства по договору считать 18 января 2018 года». Подпишешь такой документ и лишишь себя права на законную пеню за просрочку сдачи дома. Не подпишешь — застройщик не выдаст справку для дальнейших регистрационных действий. Хотя по закону это не взаимосвязанные понятия.

— Мы действительно подписывали несколько дополнительных соглашений, — уточняет еще один несостоявшийся новосел Андрей, который заключил договор в январе 2017-го, заплатив за «квадрат» $1040. — Все они были зарегистрированы в Мингорисполкоме. Последняя официальная и одобренная властями дата сдачи дома — 1 ноября 2017 года. Все. После этого некоторые дольщики подписывали еще «допы», но, насколько я знаю, они уже не регистрировались в исполкоме. И тут такие новости на сверке. Кто-то отказался подписывать документ в таком виде, кто-то согласился с новыми условиями застройщика.

Я решил, что пойду на уступки, чтобы поскорее получить ключи. Забрал справку у застройщика, обратился в агентство по госрегистрации, оформил техпаспорт и свидетельство о регистрации. И что? Теперь, официально являясь собственником и имея на руках документы, не могу попасть в свою же квартиру. Ключевым моментом оказались ключи — такой вот каламбур.

Еще на этапе строительства, когда сроки все затягивались и затягивались, минчане обращались в Мингорисполком, КГК и другие инстанции с просьбой проверить застройщика. Подозрения в том, что деньги используются не по целевому назначению, закрадывались. Но проверку никто не провел, сославшись на то, что в 2016-м был аудит, который показал, что с распределением финансов у застройщика все в порядке.

— У меня также зарегистрировано право собственности, есть все документы, только доступа в квартиру нет, — переживает одна из активисток Надежда, которая не единожды обращалась к застройщику письменно, но не всегда получала ответы. — Никто и никогда не пытался держать нас в курсе событий, объяснять, что и почему происходит. Спросишь что-то конкретное — получишь очень обтекаемый ответ в духе «все идет по графику, не переживайте». А как не переживать, если каждую новую неделю вы говорите, что ключи будут на следующей. И так до бесконечности. Я обращалась на исполкомовскую горячую линию, но толку от этого никакого.

Теперь все уперлось в то, что МАПИД не отдает ключи компании «ЛадаГарант» из-за долга. А страдать приходится нам — тем, кто давно рассчитался и имеет полное право начать делать ремонт. Мы знаем, что многоэтажку на Маяковского «ЛадаГарант» сдавала три года, так, может, и с нами повторится такая история. Мы как дольщики ничем не защищены. Город охотно идет навстречу застройщикам, при этом совсем забывая про интересы людей.

Все будет хорошо?

В компании «ЛадаГарант» сложившуюся ситуацию комментируют так:

— Да, у нас были вопросы. Ни для кого не секрет, что перед МАПИД у нас образовалась задолженность. Но стороны провели переговоры, на которых согласовали график погашения долга. Движение пошло, и МАПИД готов отдать ключи. Если ключи не передадут сегодня, то в понедельник-вторник мы наверняка их получим. Со своей стороны мы уже вызвали всех дольщиков, чтобы они могли оформить документы на право собственности. Как только ключи будут у нас, мы определим два дня, чтобы раздать их будущим жильцам: один подъезд в один день, другой — во второй. Затягиваться ничего не будет. На следующей неделе этот вопрос должен решиться.