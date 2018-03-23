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Витебские правозащитники поздравили политзаключенных с Днем Воли

  • 23.03.2018, 16:00

Правозащитник отправили открытки Дмитрию Полиенко и Михаилу Жемчужному.

Накануне празднования 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики правозащитники Витебска отправили поздравительные открытки политзаключенным Дмитрию Полиенко (исправительная колония № 2, г. Бобруйск) и Михаилу Жемчужному (исправительная колония № 9, г. Горки), сообщает витебская «Вясна». Кроме того, они поздравили с праздником белорусского краеведа Алеся Юркойть (исправительная колония № 3, пос. Витьба).

Житель Минска Дмитрий Полиенко был осужден по статье 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел) и части 2 статьи 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) после акции велосипедистов в Минске, которая была разогнана милицией.

12 октября 2016 года был оглашен приговор в отношении Полиенко - два года лишения свободы с отсрочкой на два года. 7 апреля 2017 года решение об отсрочке было отменено из-за «невыполнения обязанности трудоустройства», «нарушения режима отсрочки» и два взыскания по административным делам.

Витебчанин Михаил Жемчужный, основатель правозащитного учреждения «Платформа Инновейшн», которая занималась проблемами пенитенциарной системы страны.

10 июля 2015 года он был признан виновным по части 1 статьи 375, частей 1 и 2 статьи 376 Уголовного кодекса («незаконные изготовление», приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации) и частей 1 и 2 статьи 431 («дача взятки») и приговорен к шести годам лишения свободы в условиях строгого режима. 23 октября 2015 года приговор, вынесенный Витебским областным судом, был пересмотрен коллегией Верховного суда, назначившей Жемчужному более суровую кару - шесть с половиной лет лишения свободы.

Алесь Юркойть проходил по громкому делу ошмянских таможенников. 5 сентября 2017 года он был осужден на 7 лет лишения свободы по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы).


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