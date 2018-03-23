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Активиста «Молодежи БНФ» оштрафовали за фото с памятником

  • 23.03.2018, 20:18
Артем Косоваров

Активист с решением суда не согласен и будет его обжаловать.

Суд Московского района Минска рассмотрел административное дело активиста «Молодежи БНФ» Артема Косоварова, на которого составили протокол якобы за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщает «Белсат». Активисту присудили штраф.

Косоварова днем доставили в суд Московского района Минска, однако через несколько часов ожидания его снова увезли в РОВД, чтобы доработать протокол. Еще через час парня привезли в суд, началось заседание.

Фото: Ирина Араховская, Белсат

Как говорит Косоваров, вчера активисты «Молодежи БНФ» шли по улицам Минска и раздавали листовки с приглашением на разрешенный властями митинг-концерт 25 марта у Оперного театра. Проходя по улице Городской вал, двое из них — Артем Косоваров и Арсений Дедок — решили сфотографироваться с листовками у скульптуры минского городового. В этот момент к молодым людям подбежали 8 сотрудников милиции и задержали их. Потребовали удалить фото с памятником.

Арсения Дедка милиционеры отпустили, так как он несовершеннолетний, а на Косоварова составили протокол по ст. 23.34 КоАП — нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Однако на словах милиционеры сказали активистам, что его задержали за фото с городовым. «В РУВД милиционеры спрашивали сколько денег мне заплатили за раздачу листовок», — рассказал он.

Фото: Ирина Араховская, Белсат

Ночь он провел в изоляторе на Окрестина.

Судья утверждает, что Косоваров проводил незаконное пикетирование, держа плакат формата А4 с призывом на концерт 25 марта. Своей вины активист не признает.

Косоваров приговорен к штрафу в размере 6 базовых величин (147 рублей). Активист с решением суда не согласен и будет его обжаловать.

Фото: Ирина Араховская, Белсат

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