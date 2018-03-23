Трамп подписал бюджет вопреки своим планам наложить на него вето 23.03.2018, 21:29

Дональд Трамп

Президент США заявил, что сделал это в целях национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал бюджет общим объемом $1,3 трлн на остаток финансового 2018 года. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Подписание бюджета позволит предотвратить остановку работы федерального правительства.

Объясняя подписание документа, Трамп заявил, что делает это ради национальной безопасности. «В этом документе много всего, чем я недоволен», – заметил президент. «Я никогда больше не подпишу проект бюджета подобный этому», — предупредил он.

Всего несколькими часами ранее Трамп заявил, что склоняется к тому, чтобы наложить вето на этот документ.

«Я рассматриваю вето на бюджетный законопроект, основываясь на том, что более 800 тысяч получателей программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов) полностью брошены демократами и даже не упомянуты в законопроекте, а пограничная стена, которая крайне нужна для нашей национальной обороны, не полностью профинансирована», — написал он на своей странице в Twitter.

Проект бюджета был утвержден накануне обеими палатами конгресса после продолжительных дискуссий. Принятие документа задерживалось с осени 2017 года из-за разных позиций республиканцев и демократов по тратам на оборону и гуманитарные программы.