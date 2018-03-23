Правозащитника Андрея Стрижака вместе с женой снова задержали на границе 23.03.2018, 22:35

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Сегодня вместе с женой Андрей Стрижак возвращался на поезде из Вильнюса.

Во время проверки документов Андрея и Евгению сняли с поезда для личного досмотра, передает «Белсат».

История повторяется, на прошлой неделе, когда правозащитники возвращались из Вильнюса на автобусе, их вывели для личного досмотра, а через несколько часов отпустили.

Такое повышенное внимание к себе Андрей объясняет преследованием независимого профсоюза РЭП.

«Личный досмотр моей жены закончен, теперь будут досматривать меня. Последний поезд из Гудогая на Минск отъезжает через полчаса, на который, скорее всего мы не успеваем. Нам светит перспектива остаться ночевать в Гудогае», — сообщил Андрей Стрижак.

Напомним, что 8 марта на границе сняли с поезда для углубленного досмотра заместителя председателя профсоюза РЭП Зинаиду Михнюк и молодежную активистку Анну Дусь.