Бензин подорожал в четвертый раз за три месяца 5 24.03.2018, 9:32

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C 24 марта в Беларуси подорожало автомобильное топливо.

Розничные цены на автозаправочных станциях увеличились на 1 копейку, или в среднем на 0,76 процента. Это четвертое подорожание в этом году.

Как сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», с 24 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила1 рубль 24 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 32 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, ДТ — 1 рубль 35 копеек.

Последний раз цена на топливо изменялась 15 марта: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.

Напомним, 10 марта в «Белнефтехиме» рассказали о новом механизме изменения цен на автомобильное топливо. В концерне пояснили, что указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.