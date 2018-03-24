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Азаренко и Соболенко проиграли в парном разряде на теннисном турнире в Майами

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  • 24.03.2018, 11:19
Фото: belta.by

Белоруски успешно начали встречу, но допустили слишком много ошибок.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко проиграли в парном разряде дуэту Татьяна Мария (Германия) и Леся Цуренко (Украина) со счетом 1:2 (6:3, 2:6, 4:10) на теннисном турнире категории "Премьер" в американском Майами, сообщает БелТА.

Белоруски успешно начали встречу, но допустили слишком много ошибок во второй партии, позволив перехватить инициативу соперницам.

Виктория Азаренко и Арина Соболенко в текущем сезоне не впервые играли в дуэте. В начале марта перед другим крупным турниром в американском Индиан-Уэллсе они тренировались вместе и сыграли в основной сетке, где смогли дойти до второго круга соревнований.

В Майами борьбу в одиночном разряде из белорусок продолжает Виктория Азаренко, которая вышла в третий круг и сыграет 24 марта в 22.00 с Анастасией Севастовой из Латвии.


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