Алика Смехова о россиянах: Рабская психология еще жива 5 24.03.2018, 12:07

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Алика Смехова

Актриса поддержала коллегу Алексея Серебрякова.

Российская актриса Алика Смехова в интервью "Московскому комсомольцу" 23 марта выразила поддержку актеру Алексею Серебрякову, который заявил, что сила, наглость и хамство являются национальной идеей россиян.

На просьбу прокомментировать данное высказывание Серебрякова, Смехова ответила, что гордится смелостью актера. По ее словам, мало кто из его оппонентов "мог бы, как Алексей, усыновить двух мальчиков, взять бездомных животных, сыграть мощные роли". Смехова считает, что "вся эта свора, которая набросилась" не вникла в суть вопроса и не услышала его ответа, при этом "все просто хотят придраться, лишь бы было к чему и кому".

Актриса считает, что "Леша, несмотря на то, что уехал, является патриотом России, потому что болеет за Россию". По словам Смеховой, "у всех душа болит за то, что происходит", потому что приходится собирать деньги детям на операции, а в государстве не работают "механизмы, которые должны решать эти вопросы".

При этом она добавила, что в России совсем недавно, только в 1861 году отменили крепостное право, поэтому, "к сожалению, рабская психология еще жива". Смехова считает, что "люди, которые писали доносы – они оттуда". По ее словам, "вот они и писали, рабы".

По мнению актрисы, советский диктатор Иосиф Сталин "словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное, в темных людях, а в светлых – нет". Смехова добавила, что во все времена "были герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо".

В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России. "До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", – сказал он.

В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.

Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения.