Жители Подмосковья вышли на акцию протеста 24.03.2018, 15:36

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Фото: CT

В Волоколамске проходят акции против мусорного полигона.

Около тысячи жителей Волоколамска вышли на митинг к зданию администрации с требованием закрыть мусорный полигон, сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий. Протестующие также повязали на одежду розовые ленты – в поддержку школьницы Тани, ставшей известной в интернете после другого стихийного митинга 21 марта, сообщает сайт "Настоящее время".

Мэр Волоколамска Петр Лазарев пообещал ликвидировать полигон. После переговоров с администрацией города местный активист, принимавший участие в совещании, Артем Любимов рассказал, что пока полигон "Ядрово" не закроют, но свозить будут только местный мусор.

Вторая акция жителей запланирована на 15.00 по московскому времени на самом полигоня "Ядрово". Как сообщает корреспондент Настоящего Времени, на нее пришли только несколько сотен горожан.

Настоящее Время будет следить за протестами жителей в течение всего дня. В 15.00 по московскому времени смотрите прямое включение с главной акции в Волоколамске.

Накануне 21 марта в центральную районную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города с жалобами на тошноту и головные боли. В городе чувствовался резкий запах сероводорода. В пресс-службе местной администрации подтвердили, что в ночь на 21 марта произошел очередной залповый выброс газа с полигона "Ядрово".

23 марта главу Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова отправил в отставку губернатор области Андрей Воробьев.

Спустя несколько часов у больницы Волоколамска, куда доставили детей, собрались более сотни человек – они встретили губернатора Московской области Андрея Воробьева с криками "Позор", "В отставку", "Убийцы". Воробьеву удалось выйти из кольца людей только через 10-15 минут. К больнице приехали сотрудники ОМОНа.