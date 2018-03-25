«Мы должны быть вместе и поддерживать друг друга»
- 25.03.2018, 14:17
Украинцы пришли на Майдан Независимости в Киеве поздравить белорусов с юбилеем БНР.
В центре украинской столицы на Майдане Независимости началась акция, приуроченная к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, передает «Радыё Свабода».
Акцию проводят представители Белорусского центра «Сябры», Тактическая группа «Беларусь», благотворительная организация «Международный фонд «Валошка» и движение солидарности «Разам».
К празднованию присоединились около 100 украинцев и белорусов.
Во время акции звучали песни белорусского добровольца Алеся Черкашина, который погиб на востоке Украины, Андрея Мельникова.
Среди участников многие украинцы отметили, что празднование столетия БНР — это очень важно, так как страна должна быть свободной. «Мы вместе должны быть и поддерживать друг друга», - сказал киевлянин, который специально пришел на акцию.
После акции на Майдане Независимости участники возложили цветы к памятнику Михаилу Жизневскому.