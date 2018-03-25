«Мы должны быть вместе и поддерживать друг друга» 25.03.2018, 14:17

Фото: svaboda.org

Украинцы пришли на Майдан Независимости в Киеве поздравить белорусов с юбилеем БНР.

В центре украинской столицы на Майдане Независимости началась акция, приуроченная к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, передает «Радыё Свабода».

Акцию проводят представители Белорусского центра «Сябры», Тактическая группа «Беларусь», благотворительная организация «Международный фонд «Валошка» и движение солидарности «Разам».

Фото: svaboda.org

К празднованию присоединились около 100 украинцев и белорусов.

Во время акции звучали песни белорусского добровольца Алеся Черкашина, который погиб на востоке Украины, Андрея Мельникова.

Фото: svaboda.org

Среди участников многие украинцы отметили, что празднование столетия БНР — это очень важно, так как страна должна быть свободной. «Мы вместе должны быть и поддерживать друг друга», - сказал киевлянин, который специально пришел на акцию.

Фото: svaboda.org

После акции на Майдане Независимости участники возложили цветы к памятнику Михаилу Жизневскому.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org