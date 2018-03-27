Станислав Павлинкович: Омоновец мне сказал, что нас всех проще расстрелять 41 27.03.2018, 11:19

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Станислав Павлинкович

Как активист второй год подряд не попал на День Воли.

Активист из Могилева Станислав Павлинкович написал в «Фейсбуке» о том, как пытался попасть на «Марш свободы и достоинства» 25 марта в Минске.

«История о том, как я второй год подряд не попал на День Воли:

— Около часа дня 24 марта я вышел из подъезда и направился в магазин. Дойти я не смог – из-за угла внезапно вышли двое омоновцев по форме. За час до задержания мои соседи предупредили меня, что возле моего дома уже второй день крутится подозрительная машина. Они не представились, хотя я и просил. Попросили показать документы. Якобы, я похож на человека в розыске. Отвели меня к машине, в которой было еще несколько человек – сотрудники МВД. Как оказалось, меня задерживали аж целых пятеро человек. Карл! Пять на простого активиста!

Меня отвезли в Ленинский РОВД. Там один из омоновцев начал спрашивать, зачем я участвую в акциях, чем занимаюсь, чего я добиваюсь и т.д. Я сказал, что я –гражданин Беларуси, имею право ходить по своей земле, где захочу и с кем хочу.

Проговорился, что задержали меня специально, чтобы я не попал на шествие в Минск 25 марта. Я действительно планировал поехать на марш в Минск. 100-летие БНР я пропустить не мог, считал это своим гражданским долгом. В итоге на меня составили протокол по статье 18.23 КоАП – за то, что я в «неположенном месте перешел дорогу». Хотя, двигался я только по тротуару. Не давали связаться с адвокатом и с родными. Говорили, что мы не в США, не положено.

Затем отвели в подвал, где находится «обезьянник». Там провели унизительную процедуру досмотра. Я снова требовал, чтобы мне дали связаться с адвокатом или с близкими, на что получил отказ. Омоновец в штатском, который меня туда препроводил, заявил прямым текстом: «Вас всех (то есть инакомыслящих) проще расстрелять, как НКВД, чтобы нам меньше хлопот было». В ответ я предложил ему съездить на экскурсию в «Куропаты», а он лишь ехидно усмехнулся.

Ну не зря же их начальник, уроженец Луганска, наряжается в форму палача из НКВД, тем самым показывая свое истинное лицо. Понимаете о чем это говорит? Они испытывают ненависть ко всем белорусам и всему белорусскому.

Перед тем, как вывезли в изолятор, я узнал, что на меня завели еще одно административное дело, с которым меня даже не ознакомили, а просто по факту вручили копию протокола. Инкриминируют «неповиновение сотрудникам милиции» по статье 23.4, по которому теперь мне грозит от 2 до 50 базовых, либо административный арест. Однако, богатая фантазия у шунявок, раз пытаются пришить липовое дело по надуманным обвинениям. По видимому, у дряхлеющего диктатора совсем оскудела кубышка.

В изоляторе повторно провели ту же процедуру досмотра, только уже с раздеванием до того, в чем мать родила. Там сразу выдали все необходимое, чего не было в прошлый раз, когда меня судили за акцию против военных учений. Прошлая моя жалоба на условия содержания дала результат. Утром 26 марта в ИВС приехал сотрудник ГАИ, который там же на месте выписал мне штраф в 2 базовые величины за «нарушение ПДД» по первому протоколу. Прямо, как военно-полевые суды в лучших традициях, ничего не скажешь. Говорил про какой-то закон. Какие могут быть законы в концлагере?

Превентивные аресты, задержания на площади Якуба Коласа не стали для меня неожиданностью. Самозванец никогда не пойдет на переговоры, он панически боится отвечать за свои слова и поступки. Нельзя взывать человека к совести и благоразумию, у которого ее априори быть не может. На каждое предложение круглого стола и переговоров, нам отвечают дубинками и репрессиями.

Хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто нашел в себе силы и мужество выйти на площадь и тем, кто пришел на концерт возле Оперного театра. Не все еще потеряно, я думаю. Будет и на нашей улице праздник!»