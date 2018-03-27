Интересные факты о жизни латышей на Витебщине в 1920-е годы
- 27.03.2018, 22:55
Как латыши появились в Витебске и что такое латышский клуб.
Витебск 1920-х годов по праву можно назвать городом многонациональным. По состоянию на 1925 год здесь проживали 90 918 человек, из которых 39714 – евреев, 26418 – белорусов, 17791 – русских, 2479 – поляков, 1264 – латышей, 957 – украинцев, 449 – литовцев, а также 846 представителей прочих национальностей, пишет vkurier.by.
Как латыши появились в Витебске
Если количество евреев, белорусов и русских в нашем городе в то время не удивляет, то, интересно, откуда в Витебске взялось более тысячи латышей?
На очередной лекции бесплатных курсов по истории города доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры ВГУ имени П.М. Машерова Галина Яковлева рассказала, что всех латышей на витебских землях в то время можно условно разделить на три группы.
1. Население Латгалии, которая до 1920 года входила в Витебскую губернию.
2. Латыши, которые после отмены крепостного права купили земли у помещиков на территории Витебщины и основали хуторские хозяйства. Больше всего таких «латышских колоний» было в Городокском, Лиозненском и Высочанском районах.
3. Беженцы, военные и эвакуированные в ходе Первой мировой войны латыши. Они проживали, в основном, на Марковщине, в районе льнопрядильной фабрики «Двина».
Латышский клуб
Латышский клуб, который в дальнейшем станет местом, где возникнет витебская большевистская организация, был основан в Витебске весной 1917 года и разместился в помещении школы (сегодня – улица Бумагина, 35).
С одной стороны, это учреждение должно было помогать латышам-беженцам не чувствовать себя одинокими и собираться вместе. Для этого на базе клуба организовали художественную самодеятельность, работали женские организации, библиотека, хор, драматическая студия, устраивались вечера, звучали песни на русском и латышском языках. Хор выступал на многих праздниках в Витебске, а драматические постановки неизменно вызывали интерес у жителей города.
А с другой стороны, в клубе велась революционная пропаганда и проводились партийные дискуссии.
С 1918 года Латышский клуб стал называться «Коммунист» и считаться партийным клубом. В тоже время здесь продолжалась латышская культурно-национальная деятельность.
Постепенно учреждение объединило всех витебских латышей. А в 1920 году его даже хотели сделать центральным клубом для всех латышей БССР, однако этого не случилось.
Латыши строили карьеру
В 1917-1918 годах немало латышей в Витебске было задействовано в различных губернских, исполкомовских, хозяйственных структурах, в том числе в силовых, в ЧК и ревтрибунале.
Из 1264 латышей, которые проживали в нашем городе в 1925 году, 177 человек состояли в партии. Среди секретарей райкомов и членов окружкома было 2 латыша (для сравнения: белорусов было 10, а евреев – 5). В районном советском аппарате латыши составляли 6%.
В начале 1920-х годов некоторые латыши сделали неплохую карьеру: стали руководителями предприятий, членами окружкомов.
Постепенно латышей в городе становилось меньше, а на руководящие должности уже выдвигались белорусы.
Латышские колонии
Латыши, которые проживали на хуторах, не хотели идти в сельский совет и избираться, поскольку считали, что они работают, а белорусы и русские лодырничают:
Что я пойду туда говорить с лодырями, все равно меня там считают кулаком, и мои мнения будут осмеиваться другими.
Действительно, среди латышей было немало зажиточных хозяев, много середняков. Они жили на хуторах и считали, что это единственная правильная форма объединения. Налог с латышских крестьян брали больше, чем с белорусов, но они исправно платили.
Многие местные жители не понимали, почему у латышей получается вести хозяйство, а у них нет. Например, в местной газете за 1925 год была опубликована статья «Примерный хозяин»:
Есть в сельсовете крестьянин Югон Янис. Хозяйство его маленькое – шесть десятин, а семья – 10 человек. Тяжелым упорным трудом удалось ему сделать хозяйство образцовым. Он ввел семипольный севооборот. На полях хлеб растет, как нигде в сельсовете. Имеющейся у него лесок похож на парк. Все деревья почищены, в лесу не найдешь и прутика. Имеются две племенные кобылицы, за которых на выставке получена первая премия. Коров имеется дойных четыре. По своему удою они первые в сельсовете.
Некоторые несознательные крестьяне никак не могут поверить, что все это достигнуто трудом, и думают, что Югон Янис является колдуном.
Интересно, что если в 1925 году белорусов и русских еще призывали равняться на латышского крестьянина, то уже через год стали говорить, что хуторские хозяйства себя изживают, потому им путь – либо в кооператив, либо в колхоз.