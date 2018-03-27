Интересные факты о жизни латышей на Витебщине в 1920-е годы 27.03.2018, 22:55

Как латыши появились в Витебске и что такое латышский клуб.

Витебск 1920-х годов по праву можно назвать городом многонациональным. По состоянию на 1925 год здесь проживали 90 918 человек, из которых 39714 – евреев, 26418 – белорусов, 17791 – русских, 2479 – поляков, 1264 – латышей, 957 – украинцев, 449 – литовцев, а также 846 представителей прочих национальностей, пишет vkurier.by.

Как латыши появились в Витебске

Если количество евреев, белорусов и русских в нашем городе в то время не удивляет, то, интересно, откуда в Витебске взялось более тысячи латышей?

Галина Яковлева

Фото Саши Май

На очередной лекции бесплатных курсов по истории города доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры ВГУ имени П.М. Машерова Галина Яковлева рассказала, что всех латышей на витебских землях в то время можно условно разделить на три группы.

1. Население Латгалии, которая до 1920 года входила в Витебскую губернию.

2. Латыши, которые после отмены крепостного права купили земли у помещиков на территории Витебщины и основали хуторские хозяйства. Больше всего таких «латышских колоний» было в Городокском, Лиозненском и Высочанском районах.

3. Беженцы, военные и эвакуированные в ходе Первой мировой войны латыши. Они проживали, в основном, на Марковщине, в районе льнопрядильной фабрики «Двина».

Латышский клуб

Латышский клуб, который в дальнейшем станет местом, где возникнет витебская большевистская организация, был основан в Витебске весной 1917 года и разместился в помещении школы (сегодня – улица Бумагина, 35).

В этом здании размещался Латышский клуб

Фото Саши Май

С одной стороны, это учреждение должно было помогать латышам-беженцам не чувствовать себя одинокими и собираться вместе. Для этого на базе клуба организовали художественную самодеятельность, работали женские организации, библиотека, хор, драматическая студия, устраивались вечера, звучали песни на русском и латышском языках. Хор выступал на многих праздниках в Витебске, а драматические постановки неизменно вызывали интерес у жителей города.

А с другой стороны, в клубе велась революционная пропаганда и проводились партийные дискуссии.

Здание бывшего Латышского клуба находится на территории детского садика №29

Фото Саши Май

С 1918 года Латышский клуб стал называться «Коммунист» и считаться партийным клубом. В тоже время здесь продолжалась латышская культурно-национальная деятельность.

Постепенно учреждение объединило всех витебских латышей. А в 1920 году его даже хотели сделать центральным клубом для всех латышей БССР, однако этого не случилось.

Читальная Витебского латышского клуба. Фото 1932 года. Из альбома «Беларусь савецкая»

Фото предоставлено Сергеем Мартиновичем

Латыши строили карьеру

В 1917-1918 годах немало латышей в Витебске было задействовано в различных губернских, исполкомовских, хозяйственных структурах, в том числе в силовых, в ЧК и ревтрибунале.

Из 1264 латышей, которые проживали в нашем городе в 1925 году, 177 человек состояли в партии. Среди секретарей райкомов и членов окружкома было 2 латыша (для сравнения: белорусов было 10, а евреев – 5). В районном советском аппарате латыши составляли 6%.

В начале 1920-х годов некоторые латыши сделали неплохую карьеру: стали руководителями предприятий, членами окружкомов.

Постепенно латышей в городе становилось меньше, а на руководящие должности уже выдвигались белорусы.

Первый революционный латышский кавалерийский отряд, принимавший участие в установлении советской власти в Витебске в 1917 г. («Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», 1977, №4).

Фото Предоставлено Сергеем Мартиновичем

Латышские колонии

Латыши, которые проживали на хуторах, не хотели идти в сельский совет и избираться, поскольку считали, что они работают, а белорусы и русские лодырничают:

Что я пойду туда говорить с лодырями, все равно меня там считают кулаком, и мои мнения будут осмеиваться другими.

Действительно, среди латышей было немало зажиточных хозяев, много середняков. Они жили на хуторах и считали, что это единственная правильная форма объединения. Налог с латышских крестьян брали больше, чем с белорусов, но они исправно платили.

Многие местные жители не понимали, почему у латышей получается вести хозяйство, а у них нет. Например, в местной газете за 1925 год была опубликована статья «Примерный хозяин»:

Есть в сельсовете крестьянин Югон Янис. Хозяйство его маленькое – шесть десятин, а семья – 10 человек. Тяжелым упорным трудом удалось ему сделать хозяйство образцовым. Он ввел семипольный севооборот. На полях хлеб растет, как нигде в сельсовете. Имеющейся у него лесок похож на парк. Все деревья почищены, в лесу не найдешь и прутика. Имеются две племенные кобылицы, за которых на выставке получена первая премия. Коров имеется дойных четыре. По своему удою они первые в сельсовете.

Некоторые несознательные крестьяне никак не могут поверить, что все это достигнуто трудом, и думают, что Югон Янис является колдуном.

Интересно, что если в 1925 году белорусов и русских еще призывали равняться на латышского крестьянина, то уже через год стали говорить, что хуторские хозяйства себя изживают, потому им путь – либо в кооператив, либо в колхоз.