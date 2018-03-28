«Дело Скрипаля» ударит по карманам белорусов 15 28.03.2018, 9:22

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Чем обернутся для белоруcской экономики новые санкции против России?

США, Канада и страны Евросоюза выслали около 100 российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как новый конфликт между Россией и Западом может сказаться на Беларуси?

Экономист Леонид Злотников считает, что обострившийся конфликт между Россией и Западом на экономику Беларуси прямого влияния не окажет, но оно может быть косвенным.

Белорусский рубль серьезно зависит от российской денежной единицы.

Более того, почти половина отечественных товаров экспортируется восточным соседям, которые во многих случаях рассчитываются своими рублями. В случае ослабления российской валюты могут упасть доходы белорусских предприятий.

Россия по-прежнему живет в условиях путинских санкций, и не похоже, что она решит их отменить. Но экономист считает, что Беларусь не сильно от этого выиграет.

– Беларусь немного зарабатывает на овощах, фруктах, переработанной норвежской рыбе, - сказал экономист в интервью «Завтра твоей страны».

Нужно считать не объемы поставляемой продукции, а добавленную стоимость: рыбу ведь нужно еще купить и переработать. Прибыль в таком случае может составлять сотню-другую миллионов долларов. С учетом того, что наш ВВП больше 50 млрд. долларов, это не такая существенная сумма, как может показаться, – отмечает Леонид Злотников.

26 марта стало известно, что США, страны Европы и Канада высылают российских дипломатов в знак протеста против отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

CША выслали 60 российских дипломатов и закрыли генеральное консульство в Сиэтле. Cтало известно, что Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России. Франция приняла решение о высылке четырех российских дипломатов. Германия приняла решение о высылке четырех сотрудников российских спецслужб, работающих в ФРГ под дипломатическим прикрытием. Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну. Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом. Латвия высылает одного российского дипломата. Дания вышлет 2 представителя российских посольств

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов. Италия вышлет двух российских дипломатов. Румыния и Хорватия высылают по одному дипломату. Канада приняла решение о высылке четырех дипломатов. Польша выслала четырех российских дипломатов. Австралия, Норвегия и Македония также присоединились к высылке российских дипломатов: Македония и Норвегия выслали по одному человеку, Австралия выслала двоих дипломатов.

Россия заявила о том, что примет зеркальные меры по отношению стран, выславших российских дипломатов.