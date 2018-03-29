Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей 2 29.03.2018, 7:31

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Следователи установили, где концентрация «Новичка» самая высокая.

Следствие считает, что в первый раз экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок» в его доме в Солсбери, сообщила пресс-служба британской полиции.

Самую высокую концентрацию этого вещества специалисты обнаружили на входной двери дома. Отмечается, что в ближайшие недели и, возможно, месяцы, следователи продолжат тщательно изучать это здание.

В полиции добавили, что следы нервного агента обнаружили и в некоторых других местах, но в меньшей концентрации.

К расследованию привлекли 250 сотрудников контртеррористических подразделений. Они продолжают смотреть записи камер видеонаблюдения общей длительностью более 5000 часов и изучать больше 1350 улик. Отмечается, что следователи нашли примерно 500 свидетелей и взяли сотни показаний.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.