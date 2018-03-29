Польша усилила пограничный контроль с Беларусью 2 29.03.2018, 18:15

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Фото: strazgraniczna.pl

Также пограничный контроль усилен с РФ и Украиной.

В связи с увеличением потока людей через границу пограничники Польши проводят усиленный контроль в пунктах пропуска на восточной границе. Речь идет о постах на границе с Беларусью, Украиной и Калининградской областью (РФ).

Такое усиление связано с профилактикой африканской чумы свиней (АЧС), ведь вирус может распространяться при помощи продуктов питания, которые провозят с собой туристы.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Петра Погожельського из таможенному отдела Государственной налоговой администрации.

Такое усиление контроля вызвано наблюдениям пограничников. В течение прошлого года правоохранители задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. За них предусмотрены штрафы. По словам таможенника, такую контрабанду чаще изымают и уничтожают непредвиденные продукты питания на пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью.

В Главной ветеринарной инспекции отмечают, что «незаконная» пища, ввезенная в Польшу, может влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Последний случай болезни подтверждено там неделю назад.

В католических странах Пасха отмечается в этом году неделей ранее - 1 апреля. Это привело к росту количества приезжих в Польшу.

Польша планирует в сентябре 2018 года начать строительство забора длиной 1200 километров и высотой до 2 метров вдоль восточной границы, то есть на границе с Украиной, Беларусью и Россией.