В Гомеле впервые за 10 лет с сольным концертом выступит Лявон Вольский 30.03.2018, 18:17

Лявон Вольский вместе с группой споет песни из новых альбомов, а также старые хиты N.R.M. и «Мроі».

Об этом сообщают «Сильные новости».

— У апошні раз я езьдзіў у тур па Беларусі яшчэ з N.R.M. у 2008 годзе. Гэта было так даўно, што проста не верыцца, — вспоминает Лявон. — Будзем радыя бачыць усіх. Праграма ў туры будзе бескампрамісна электрычная й энэргічная.

В Гомеле концерт VOLSKI пройдет 14 апреля в Red Pub. Начало в 19:00. Билеты в предпродаже по 20 рублей доступны в кассах ГЦК и онлайн. Подробности по ссылке и телефонам +37529 148 36 12, +37529 689 10 23.