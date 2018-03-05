Какой чай самый полезный: черный или зеленый 2 5.03.2018, 20:55

3,516

Чай помогает не только быстро согреться, он еще и очень полезен для организма.

Чай — напиток, который нужно обязательно употреблять в холодное время года. Помимо того, что чай помогает быстро согреться, он еще и очень полезен для организма, пишет sunny7.ua. Но какой же чай лучше и полезнее — черный или зеленый?

Польза зеленого чая

Задавая вопрос: какой чай лучше, большинство сделает выбор именно в пользу зеленого чая. Действительно, зеленый чай незаменимый для организма, особенно — женского.

Польза зеленого чая в том, что он выводит из организма шлаки и токсины, ускоряет обмен веществ и способствует похудению. Польза зеленого чая в том, что он оказывает тонизирующее воздействие на организм, улучшает настроение, активизирует работу головного мозга. Также польза зеленого чая в том, что он положительно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Полезен зеленый чай и для почек.

Чем полезен черный чай

Черный чай оказывает бодрящее воздействие на организм. Его рекомендуют употреблять вместо кофе по утрам, для энергии и бодрости. Черный чай пьют перед занятиями спортом. Польза черного чая в том, что он поддерживает тонус сосудов.

Также черный чай очень полезен гипотоникам, — он повышает артериальное давление. Он полезен и тем, что повышает иммунитет и помогает уберечь себя от болезней. Черный чай очень полезен для нервной системы, его употребление помогает уберечь себя от стрессов.

Как видишь, однозначного ответа на вопрос: какой чай полезнее — нет. Выбирай лично для себя, и будь здоров!