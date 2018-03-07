Группа «Ленинград» сняла белорусскоязычный клип к 8 Марта 6 7.03.2018, 21:53

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В первых кадрах клипа герои разговаривают на трасянке, потом женский хор поет песню по-белорусски.

К Международному дню женщин актер Вадим Галыгин вместе с российской группой «Ленинград» выпустил клип, который так и называется — «8 марта», передает «Еврорадио».

Кроме самого Галыгина и лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, в клипе снялся руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

В первых кадрах клипа герои разговаривают на трасянке, потом женский хор поет песню по-белорусски. Текст сопровождается русскоязычным переводом, который иногда существенно расходиться со звуковым вариантом.

ВНИМАНИЕ! В КЛИПЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!