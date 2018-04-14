Столтенберг: Я поддерживаю удары по химическим объектам в Сирии 2 14.04.2018, 8:34

Йенс Столтенберг

Удары по Сирии усложнят для режима Асада новые химические атаки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары США, Великобритании и Франции по химическим объектам в Сирии. Его заявление опубликовано на сайте альянса.

"Это уменьшит возможности режима для дальнейших атак химическим оружием по людям в Сирии", - заявил Столтенберг.

Генсекретарь отметил, что НАТО осуждает использование химического оружия в Сирии и считает, что ответственные должны понести наказание.

Сегодня, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия.

Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.