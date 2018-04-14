Дональд Трамп: Нельзя поддерживать жестоких тиранов и убийц-диктаторов 3 14.04.2018, 9:19

1,445

Дональд Трамп

Президент США обратился к нации.

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером отдал приказ о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии.

В телеобращении к стране президент Трамп заявил о том, что удары нанесены по объектам, связанным с программой производства химического оружия в Сирии. По словам президента, "бойня" в городе Дума в прошедшие выходные, где были в результате химической атаки были убиты несколько десятков мирных жителей, "представляла собой резкую эскалацию практики использования химического оружия ужасным режимом", сообщает Радио Свобода.

"Цель наших действий сегодня вечером – установить систему сдерживания производства, распространения и использования химического оружия. Установить систему сдерживания жизненно важно для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Совместный ответ США, Великобритании и Франции на эти зверства включит в себя все инструменты силы наших государств – военные, экономические и дипломатические. Мы готовы проводить операцию до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества.

У нас также есть послание к двум правительствам, которые в наибольшей мере ответственны за поддержку, снабжение и финансирование преступного режима Асада. Я спрашиваю Иран и Россию: какая страна хочет, чтобы ее ассоциировали с массовыми убийствами невинных мужчин, женщин и детей? О государствах в мире судят по их друзьям. Ни одна страна не может быть успешной в долгосрочной перспективе, поддерживая жестоких тиранов и убийц-диктаторов в государствах-изгоях.

В 2013 году президент Путин и его правительство обещали миру, что могут гарантировать уничтожение сирийского химического оружия. Недавняя атака Асада и сегодняшний ответ на нее – прямой результат того, что Россия не выполнила это обещание. Россия должна решить, будет ли она и дальше идти по этому темному пути, или она присоединится к цивилизованным странам как сила стабильности и мира. Надеюсь, что однажды мы сможем сотрудничать с Россий и, может быть, даже с Ираном. А может быть, и нет", - сказал президент США.

На пресс-брифинге после завершения операции, министр обороны США Джеймс Мэттис и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Дэнфорд сообщили, что ударам были подвергнуты три объекта: военный исследовательский центр, где разрабатывается химическое оружие в предместье Дамаска, склады, где хранятся компоненты химического оружия и командный пункт сирийской армии неподалеку от города Хомс.

По словам Джеймса Мэттиса, у союзников есть обширный список объектов, связанных с производством и хранением химического оружия. Из них были выбраны лишь три, поскольку союзники предприняли особые усилия, чтобы предотвратить случайные жертвы среди мирного населения. По объектам было выпущено "в два раза больше ракет", чем во время прошлогоднего удара по сирийской базе Эш-Шайрат, когда было использовано 59 крылатых ракет.

Генерал Дэнфорд особо подчеркнул, что российская сторона не была предупреждена о готовящихся ударах. Ей лишь сообщили по специальной линии о том, что авиация союзников будет проводить операции в определенных зонах воздушного пространства над Сирией.