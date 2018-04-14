Дональд Туск: Евросоюз будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости 14.04.2018, 10:08

Дональд Туск

Фото: PAP

Председатель Европейского совета Дональд Туск поддержал удары по Сирии США, Великобритании и Франции.

ЕС "будет стоять с союзниками на стороне справедливости". Об этом Туск написал в субботу в Twitter.

"Удары США, Великобритании и Франции показали сирийскому режиму вместе с Ираном и Россией, что они больше не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере не заплатив за это высокую цену. ЕС будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости", - написал Туск.

Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где было применено химическое оружие.