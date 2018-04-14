Режим Лукашенко встал на защиту Асада 23 14.04.2018, 10:21

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МИД Беларуси осудил удары по Сирии.

Нанесение ударов по Сирии чревато неконтролируемой эскалацией ситуации, что может привести к межгосударственному военному конфликту. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, распространенном в субботу.

"Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018 года", - отмечается в заявлении.

В Минске заявили, что "ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона". МИД Беларуси призвал все вовлеченные стороны "немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров".

Также в МИД считают, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. "Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В Минске считают, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в заявлении МИД Беларуси.