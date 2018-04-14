Евгений Афнагель: Трамп не Обама 14.04.2018, 10:47

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Евгений Афнагель

Белорусский оппозиционер прокомментировал удары ведущих стран НАТО по режиму Асада.

Член Рады Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель в интервью Charter97.org заявил:

- Так получилось, что в последнее время Запад слишком часто отступал перед силами зла и не мог ответить преступникам и тиранам, держащим в заложниках свои народы. Подобная политика привела лишь к тому, что бацилла диктатуры поражала все больше стран, а ее разносчики чувствовали себя все более безнаказанными. Подумайте, скольких жертв в той же Сирии можно было бы избежать, если бы подобные меры были приняты пять лет назад, когда президент Обама проявил нерешительность после первых случаев применения химического оружия Асадом. Всегда проще предупредить болезнь, чем лечить ее. Демократическим странам стоит вспоминать об этом каждый раз, когда речь идет об отношениях с сомнительными режимами.

Удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по Асаду, как ответ на применение его режимом химического оружия против собственных граждан - это красноречивый сигнал тем режимам, которые поддерживают сирийского диктатора, в том числе и белорусскому.

Надеюсь, что недавние слова президента США Трампа о необходимости давать отпор «жестоким тиранам и убийцам-диктаторам» не будут расходиться с его делами.