Дмитрий Бондаренко: В Москве на самом деле радуются ракетному удару по сирийскому режиму 2 14.04.2018, 12:06

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ДМИТРИЙ БОНДАРЕНКО

Россияне рассчитывают, что цены на нефть значительно вырастут.

Белорусский политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал сайту Charter97.org удары ведущих стран НАТО по режиму Асада.

- Необходимо выделить два аспекта в оценке ситуации в Сирии и причин нанесения ракетного удара трех ведущих стран НАТО по объектам режима Асада.

Первое. США, Великобритания и Франция просто не могли не отреагировать на применение химического оружия в Думе. Химическое оружие относится к запрещенным видам ОМП (оружие массового поражения). Отсутствие реакции на такие действия сирийского режима может привести в ближайшей перспективе и к применению еще более страшного вида ОМП — ядерного оружия, которым уже обладают минимум восемь стран мира. О возможности применения тактического ядерного оружия в определенных ситуациях заявляли российские военные и политики. Поэтому не просто так в операции возмездия за применение ОМП сирийским режимом участвовали три страны НАТО, обладающие ядерным оружием.

Второй аспект. Российская Федерация сделала все, чтобы такой удар состоялся. На самом деле в Москве сейчас радуются произошедшему. Химическая атака в Думе последовала практически сразу после введения санкций США против ведущих чиновников и бизнесменов России. Эти санкции весьма чувствительны для экономики РФ, но основой существования режима Путина являются доходы от продажи нефти и газа. Россия делает все, чтобы цены на нефть не падали, а росли. После введения антидемпинговых мер правительства США против Китая цены на нефть в мире стали резко падать и Россия задействовала все свои возможности, дергая за ниточки своих марионеток. Именно для того, чтобы влиять на цены на нефть Россия несколько лет назад активно вмешалась в конфликт в Сирии, чтобы иметь возможность в любой момент дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Для этого сейчас используется «Хамас», который организует прорыв многотысячных маршей палестинцев на территорию Израиля. Для этого был отдан приказ «вагнеровским» наемникам перейти Ефрат и напасть на американцев и их союзников. Для этого была проведена химическая атака против мирного населения в Восточной Гуте. Для этого Россия будет подталкивать Иран к активизации войны в Сирии и Ираке.