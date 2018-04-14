Тереза Мэй: Мы подали четкий сигнал применявшим химическое оружие на улицах Британии 14.04.2018, 15:42

Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр Британии заявила, что альтернативы авиаударам по Сирии не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на пресс-конференции 14 апреля, что ракетные удары по Сирии были направлены против безнаказанного использования химического оружия, сообщает "Гордон" со ссылкой на ВВС.

По словам Мэй, "эти удары касаются сдерживания варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами".

Она призвала к соблюдению и укреплению норм, запрещающих применение химического оружия. Британский премьер добавила, что "использование нервно-паралитических агентов на улицах Великобритании в последние недели было частью картины пренебрежения этими нормами". Мэй добавила, что "это также даст четкий сигнал всем, кто считает себя вправе безнаказанно применять химическое оружие".

Премьер Британии заявила, что Лондон "предпочел бы альтернативный путь, но в этом случае его нет". По ее словам, "мы не можем позволить нормализовать использование химического оружия ни в Сирии, ни в Великобритании, ни в других местах".

Она также сообщила, что намерена выступить 16 апреля в британском парламенте с заявлением о воздушных ударах. Мэй добавила, что было правильным принять меры в Сирии без консультаций с парламентом по причине "оценки оперативной безопасности".

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.