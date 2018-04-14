Дональд Трамп: Миссия выполнена! 1 14.04.2018, 15:47

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Дональд Трамп

Президент США поблагодарил Францию и Великобританию за участие в военной операции.

14 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии совместно с Францией и Великобританией. Об этом он сообщил в Twitter.

"Удар минувшей ночью был нанесен идеально. Благодарю Францию и Соединенное Королевство за их мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!", - написал глава Белого дома.