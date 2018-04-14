Пентагон: Ракеты поразили все цели 6 14.04.2018, 16:27

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Спецоперация союзников увечалась успехом.

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии уничтожили все заданные цели. С таким утверждением выступила в субботу на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель американского минобороны Дана Уайт, сообщает ТАСС.

"Ракеты успешно поразили каждую из выбранных целей", - сказала она.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.