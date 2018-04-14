Генерал Кеннет Маккензи: Удар был нанесен по четко определенным целям 1 14.04.2018, 17:05

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Кеннет Маккензи

Пентагон заявил, что не встретил в Сирии противодействия.

США, Франция и Великобритания выпустили утром в субботу по территории Сирии в целом 105 ракет. Об этом сообщил в субботу на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, сообщает ТАСС.

"Удар был нанесен по трем четко определенным целям", - заявил Маккензи, отметив при этом, что оценка нанесенного ущерба все еще продолжается. "Мы нанесли ущерб этим объектам, не встретив противодействия", - сказал он.

Маккензи подчеркнул, что линия связи США с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии использовалась и после нанесенного по ряду сирийских правительственных объектов удара.

"Канал связи с россиянами, который мы часто использовали в течение последних нескольких месяцев, мы продолжали использовать также непосредственно до нанесения удара и после удара", - сказал он.

По словам представителя Пентагона, по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, в том числе 56 крылатых ракет Tomahawk, по второму объекту в провинции Хомс удар наносился 22 ракетами, по третьему объекту, где находилось химическое оружие, были выпущены семь ракет.