В компании каких стран оказалась Беларусь, поддержав режим Асада 5 14.04.2018, 17:53

2,826

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам. 105 ракет были выпущены объектам режима Башара Асада.

Подавляющее большинство стран высказалось в поддержку действий союзников. Но были и те, кто осудил ракетный удар по сирийскому режиму, который причастен к химической атаке в Думе.

Cреди них - Беларусь. Министерство иностранных дел выступило с «осуждением ударов, нанесенных по территории Сирийской Арабской Республики».

После заявления МИД, Беларусь оказалась не в самой лучшей компании стран, поддержавших режим Асада: России, Ирана, Китая и Кубы.

Напомним, что действия США и союзников поддержали страны ЕС, Канада, Япония, Австралия, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Украина и многие другие.