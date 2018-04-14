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Заседание Совбеза ООН по Сирии (Видео, онлайн)

  • 14.04.2018, 18:14

В ООН проходит экстренное заседание.

Совета безопасности ООН собрался на экстренное заседание. 13 и 9 апреля Совбез ООН уже обсуждал предполагаемую химическую атаку сирийской армии в городе Дума, сообщает «Настоящее Время».

В Минобороны США заявили, что не сомневаются в том, что химатаку провели правительственные силы Сирии. Великобритания заявила, что ее разведслужбы подтвердили атаку. Франция рассекретила отчет спецслужб на эту тему, в котором говорится, что за химатакой стоят силы Асада.

Заседание созвано по инициативе России.


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