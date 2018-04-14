Постпред США в ООН: Россия использует вето, а режим Асада - зарин 14.04.2018, 18:54

Никки Хейли

Время для переговоров прошло, настало время действий.

Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли во время экстренного собрания Совбеза ООН, которое было инициировано Россией:

«Все мы видим, что российская кампания по дезинформации идет полным ходом. Но доказательства указывают на то, что российский режим использовал химическое оружие в Думе. Есть четкое информация, которая показывает вину Башара Асада. Жертвы атаки - это результат варварских действий режима и невозможности России выполнить свои обязательства по ликвидацию химического оружия в Сирии.

CША, Великобритания и Франция начали действовать после глубокой оценки. Наш ответ является пропорциональным и справедливым. Мы сделали все, чтобы использовать инструменты дипломатии. Мы дали дипломатии не один шанс, а шесть. Шанс за шансом. Именно столько раз Россия накладывала вето на решения Совбеза ООН по химическому оружию в Сирии.

В 2013 году Путин заявил, что берет ответственность за ликвидацию химоружия в Сирии. Но все эти годы Россия защищала режим. И Асад знал, что может действовать безнаказанно, Так он и поступил. В ноябре 2017 года Россия наложила вето на СМР (Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химоружия в Сирии - Прим.), а это был основной инструмент для предоставления доказательств использования химоружия в Сирии. Россия использует вето, а режим Асада - зарин. Вето России - зеленый свет для режима Асада. Время для переговоров прошло, настало время действий», - заявила Никки Хейли.