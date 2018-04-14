Франция выпустила по объектам в Сирии 12 ракет 1 14.04.2018, 19:17

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Все французские удары пришлись на объект в районе города Хомс.

В Елисейском дворце и министерстве обороны 14 апреля объявили, Франция выпустила по «объектам по производству и складам химического оружия» в Сирии 12 ракет, в том числе три крылатые ракеты MdCN с многоцелевого фрегата в Средиземном море, сообщает RFI.

Сообщается, что крылатые ракеты MdCN дальностью в тысячу километров были выпущены с французского фрегата FREMM, дислоцированного в Средиземном море. Такого типа вооружения Франция впервые использовала в реальных боевых условиях.

В Средиземном море находятся три из пяти французских фрегатов FREMM: по противоподлодочной, противовоздушной обороне и танкер-заправщик.

Что касается военно-воздушных сил, в минобороны заявили, что Франция задействовала в операции пять истребителей Rafale, четыре Mirage 2000–5 и два разведывательных самолета Awacs. Они вылетели из Франции в пятницу в сопровождении шести дозаправщиков. Сообщается, что истребители Rafale выпустили девять ракет Scalp дальностью в 250 километров через полчаса после запуска ракет с фрегата.

Все французские удары пришлись на объект в районе города Хомс: склад и площадка по производству химоружия, сообщили во французском министерстве обороны. Франция не участвовала в ударах по целям в районе Дамаска.

В общей сложности, по подсчетам российской стороны, по объектам в Сирии было выпущено 103 ракеты, большинство из которых перехватили сирийские средства ПВО.