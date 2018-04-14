Никки Хейли: Мы стали действовать, чтобы не допустить использования химоружия в будущем 14.04.2018, 20:15

Никки Хейли

обновленоПостпред США заявила, что Вашингтон отреагирует на новые преступления сирийского режима.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что вооруженные силы Соединенных Штатов «в боевой готовности» для нанесения новых ударов по Сирии.

«Мы уверены в том, что нанесли урон сирийской программе [химического оружия. Мы готовы сохранять давление, если сирийский режим продолжит испытывать наше терпение», — сказала Хейли.

Она отметила, что армия США «в боевой готовности» и готова ответить на новые случаи применения химического оружия в Сирии.

«США, Соединенное Королевство и Франция стали действовать не для того, чтобы наказать кого-то. Это не символическая демонстрация силы. Мы стали действовать, чтобы не допустить использования химического оружия в будущем, чтобы привести сирийский режим к ответственности за преступления против человечности», - заявила постпред США в ООН.

«Усилия России не изменят фактов. Огромный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля. Есть четкая информация, которая показывает вину Асада. Фотографии мертвых детей – это не фейковые новости, это результат варварских действий режима, результат неспособности режима и РФ выполнить свои международные обязательства и ликвидировать все виды химического оружия», - сказала Никки Хейли.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.