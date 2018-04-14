Совбез ООН отверг проект резолюции России по Сирии

Совбез ООН отверг проект резолюции России по Сирии2
- 14.04.2018, 20:53
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Только Россия, Боливия и Китай поддержали проект резолюции.
Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции России по Сирии. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов, сообщает ТАСС.
Проект резолюции поддержали три страны: Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.