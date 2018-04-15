Как будет развиваться конфликт в Сирии после удара по Асаду 2 15.04.2018, 8:45

3,086

Подведение итогов ракетного удара США, Франции и Великобритании.

Коалиция во главе с США нанесла удары по объектам сирийского диктатора Башара Асада в Дамаске и провинции Хомс. Ущерб для сирийской армии еще предстоит подсчитать, но очевидно, что военного столкновения с российскими ПВО не произошло, отмечает ВВС.

Удар оказался более массированным, чем год назад - тогда по сирийской авиабазе Шайрат американцы выпустили 59 крылатых ракет. На этот раз точной информации о числе запущенных ракет нет, но сами США говорят, что их было примерно в два раза больше.

Кто присоединился к атаке США

О начале ударов по Сирии вслед за США объявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что это отвечает национальным интересам Великобритании, так как "мы не можем позволить применять химическое оружие на британских улицах или где-либо еще в мире", пишет "Немецкая волна".

Мэй подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну в Сирии, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе. При этом делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, сказала британский премьер.

К атаке присоединилась также Франция. Французский президент Эмманюэль Макрон отметил, что химатака в сирийской Думе, унесшая жизнь десятков людей, стала пересечением "красной черты" .

Три цели атак

Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Первой целью стал центр химических исследований под Дамаском, второй - предполагаемый склад химического оружия к западу от города Хомс. Третий удар был нанесен по командному пункту, расположенному неподалеку от склада.

Здание исследовательского центра в пригороде Дамаска, разрушенное ракетным ударом

Фото: EPA

"Эта атака на долгое время ухудшит способности Сирии исследовать и производить химическое оружие", - добавил Данфорд.

Российское Минобороны заявило, что атакам подверглись также четыре военных аэродрома: Шайрат, Дювали, Думеир, Блэи.

Откуда и чем нанесены удары

Представители Пентагона и вооруженных сил США сообщили телеканалу CNN, что удары наносились по меньшей мере с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в акватории Красного моря.

Британское Минобороны заявило, что при атаке были задействованы четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС. Они запустили крылатые ракеты Strom Shadow по второй цели атак - бывшей ракетной базе недалеко от Хомса, которая предположительно используется как склад химоружия.

Франция сообщила, что ракеты были запущены с истребителей Rafale, стартовавших с британской военной базы на Кипре.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Сколько ракет

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Миноброны России также сообщило, что по Сирии было выпущено более ста ракет класса "воздух-земля".

Позднее генерал Кеннет Маккензи заявил, что во время авиаудара по сирийским объектам было выпущено 105 ракет.

В небе над Дамаском были видны ракеты сил ПРО

Фото: REUTERS

Отражение атаки

Минобороны России сообщило, что сирийские расчеты ПВО, на вооружении которых стоят морально устаревшие советские системы, смогли сбить 71 из 103 ракет. В свою очередь представители Пентагона опровергли эти утверждения, заявив, что все ракеты, выпущенные военными США, Великобритании и Франции, достигли своих целей.

В свою очередь на брифинге в Пентагоне генерал Маккензи назвал действия сирийских ПВО не эффективными. По его словам, сирийцами было запущено 40 неуправляемых ракет класса "земля-воздух", причем часть из них стартовали уже после того, как атака завершилась.

Последствия атаки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в результате налетов уничтожен почти весь арсенал химического оружия в Сирии.

Судя по всему, в отражении ракетного удара были задействованы только силы сирийских ПВО. Об этом сообщил как Джозеф Данфорд, так и представители министерства обороны России.

Сирийское государственное агентство Sana сообщило о трех пострадавших в регионе Хомс, а также о разрушении одного из зданий центра химических исследований в населенном пункте Барзах к северу от Дамаска. Источники в военных кругах Сирии сообщили, что в результате ударов по складу оружия в Хомсе ранены шестеро сирийских солдат.

Об ударах по Сирии президент США Дональд Трамп объявил в 4 часа утра по Москве

Фото: GETTY IMAGES

Продолжатся ли налеты на Сирию

Глава Пентагона назвал удары "ограниченным и однократным" действием, пояснив, что новые налеты не планируются.

Глава МИД Франции заявил в интервью телеканалу BFM TV, что Париж в настоящее время не планирует новых атак на Сирию. Вместе с тем он отметил, что Дамаск должен понимать, то повторное пересечение "красной линии" может привести к новым ударам.

Тереза Мэй также называла ракетные атаки "ограниченными". Позднее на вопрос журналистов о возможном продолжении ударов британский премьер заявила, что сирийское правительство не должно сомневаться в ее решимости.

Новый удар по Сирии стал одним из сложных испытаний для и без того непростых российско-американских отношений. После известий о химической атаке в Думе президент США Дональд Трамп еще 9 апреля пообещал принять жесткие меры в отношении Дамаска в течение 24-48 часов.

К вечеру 11 апреля, когда все уже ждали удара, США сформировали коалицию, в которую вошли также Великобритания и Франция.

Главный союзник режима Башара Асада - Россия - на протяжении всех этих дней заявляла о том, что готова препятствовать ударам коалиции. Российские официальные лица неоднократно говорили, что готовы уничтожать точки запуска ракет в случае, если появится угроза жизни российских военных.

Чем дольше затягивалась пауза с ударом коалиции по Сирии, тем больше мировые СМИ обсуждали возможность прямого военного столкновения России и США. В этом смысле главное, что стало очевидно сразу после ночного удара - ни одна из ракет не упала вблизи двух основных российских баз в Сирии, Тартуса и аэродрома Хмеймим.

Сирийское информагентство SANA выпустило отдельное сообщение о том, что воздушное пространство провинций Латакия и Тартус, где они расположены, никто не нарушал. Об этом же отдельно сообщило и министерство обороны России.

Российские официальные лица заявляют, что удар по Сирии не останется без последствий. Об этом, например, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Однако они отмечают, что эти последствия будут исключительно дипломатическими.

Дипломатическое противостояние вокруг сирийское проблемы продолжится, но главным на данный момент остается то, что прямого военного столкновения России и США, о котором так много говорили всю прошедшую неделю, пока удалось избежать.