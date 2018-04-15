Как будет развиваться конфликт в Сирии после удара по Асаду

Как будет развиваться конфликт в Сирии после удара по Асаду2
- 15.04.2018, 8:45
- 3,086
Подведение итогов ракетного удара США, Франции и Великобритании.
Коалиция во главе с США нанесла удары по объектам сирийского диктатора Башара Асада в Дамаске и провинции Хомс. Ущерб для сирийской армии еще предстоит подсчитать, но очевидно, что военного столкновения с российскими ПВО не произошло, отмечает ВВС.
Удар оказался более массированным, чем год назад - тогда по сирийской авиабазе Шайрат американцы выпустили 59 крылатых ракет. На этот раз точной информации о числе запущенных ракет нет, но сами США говорят, что их было примерно в два раза больше.
Кто присоединился к атаке США
О начале ударов по Сирии вслед за США объявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что это отвечает национальным интересам Великобритании, так как "мы не можем позволить применять химическое оружие на британских улицах или где-либо еще в мире", пишет "Немецкая волна".
Мэй подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну в Сирии, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе. При этом делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, сказала британский премьер.
К атаке присоединилась также Франция. Французский президент Эмманюэль Макрон отметил, что химатака в сирийской Думе, унесшая жизнь десятков людей, стала пересечением "красной черты" .
Три цели атак
Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Первой целью стал центр химических исследований под Дамаском, второй - предполагаемый склад химического оружия к западу от города Хомс. Третий удар был нанесен по командному пункту, расположенному неподалеку от склада.
"Эта атака на долгое время ухудшит способности Сирии исследовать и производить химическое оружие", - добавил Данфорд.
Российское Минобороны заявило, что атакам подверглись также четыре военных аэродрома: Шайрат, Дювали, Думеир, Блэи.
Откуда и чем нанесены удары
Представители Пентагона и вооруженных сил США сообщили телеканалу CNN, что удары наносились по меньшей мере с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в акватории Красного моря.
Британское Минобороны заявило, что при атаке были задействованы четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС. Они запустили крылатые ракеты Strom Shadow по второй цели атак - бывшей ракетной базе недалеко от Хомса, которая предположительно используется как склад химоружия.
Франция сообщила, что ракеты были запущены с истребителей Rafale, стартовавших с британской военной базы на Кипре.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.
Сколько ракет
Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.
Миноброны России также сообщило, что по Сирии было выпущено более ста ракет класса "воздух-земля".
Позднее генерал Кеннет Маккензи заявил, что во время авиаудара по сирийским объектам было выпущено 105 ракет.
Отражение атаки
Минобороны России сообщило, что сирийские расчеты ПВО, на вооружении которых стоят морально устаревшие советские системы, смогли сбить 71 из 103 ракет. В свою очередь представители Пентагона опровергли эти утверждения, заявив, что все ракеты, выпущенные военными США, Великобритании и Франции, достигли своих целей.
В свою очередь на брифинге в Пентагоне генерал Маккензи назвал действия сирийских ПВО не эффективными. По его словам, сирийцами было запущено 40 неуправляемых ракет класса "земля-воздух", причем часть из них стартовали уже после того, как атака завершилась.
Последствия атаки
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в результате налетов уничтожен почти весь арсенал химического оружия в Сирии.
Судя по всему, в отражении ракетного удара были задействованы только силы сирийских ПВО. Об этом сообщил как Джозеф Данфорд, так и представители министерства обороны России.
Сирийское государственное агентство Sana сообщило о трех пострадавших в регионе Хомс, а также о разрушении одного из зданий центра химических исследований в населенном пункте Барзах к северу от Дамаска. Источники в военных кругах Сирии сообщили, что в результате ударов по складу оружия в Хомсе ранены шестеро сирийских солдат.
Продолжатся ли налеты на Сирию
Глава Пентагона назвал удары "ограниченным и однократным" действием, пояснив, что новые налеты не планируются.
Глава МИД Франции заявил в интервью телеканалу BFM TV, что Париж в настоящее время не планирует новых атак на Сирию. Вместе с тем он отметил, что Дамаск должен понимать, то повторное пересечение "красной линии" может привести к новым ударам.
Тереза Мэй также называла ракетные атаки "ограниченными". Позднее на вопрос журналистов о возможном продолжении ударов британский премьер заявила, что сирийское правительство не должно сомневаться в ее решимости.
Новый удар по Сирии стал одним из сложных испытаний для и без того непростых российско-американских отношений. После известий о химической атаке в Думе президент США Дональд Трамп еще 9 апреля пообещал принять жесткие меры в отношении Дамаска в течение 24-48 часов.
К вечеру 11 апреля, когда все уже ждали удара, США сформировали коалицию, в которую вошли также Великобритания и Франция.
Главный союзник режима Башара Асада - Россия - на протяжении всех этих дней заявляла о том, что готова препятствовать ударам коалиции. Российские официальные лица неоднократно говорили, что готовы уничтожать точки запуска ракет в случае, если появится угроза жизни российских военных.
Чем дольше затягивалась пауза с ударом коалиции по Сирии, тем больше мировые СМИ обсуждали возможность прямого военного столкновения России и США. В этом смысле главное, что стало очевидно сразу после ночного удара - ни одна из ракет не упала вблизи двух основных российских баз в Сирии, Тартуса и аэродрома Хмеймим.
Сирийское информагентство SANA выпустило отдельное сообщение о том, что воздушное пространство провинций Латакия и Тартус, где они расположены, никто не нарушал. Об этом же отдельно сообщило и министерство обороны России.
Российские официальные лица заявляют, что удар по Сирии не останется без последствий. Об этом, например, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Однако они отмечают, что эти последствия будут исключительно дипломатическими.
Дипломатическое противостояние вокруг сирийское проблемы продолжится, но главным на данный момент остается то, что прямого военного столкновения России и США, о котором так много говорили всю прошедшую неделю, пока удалось избежать.