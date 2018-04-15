Почему Путин не защитил Асада 15.04.2018, 11:55

Как объяснить поведение Кремля во время ракетного удара США, Франции и Великобритании.

Россия и ее военные в Сирии, заранее предупрежденные о ракетных ударах вооруженных сил США, Великобритании и Франции по объектам армии диктатора Башара Асада в ночь с 13 на 14 апреля, ничего не сделали, чтобы помочь своему главному союзнику на Ближнем Востоке. Вопреки всем громогласным прежним заявлениям и даже угрозам ответного удара, в случае если западные страны решат атаковать силы Асада в наказание за предполагаемое применение им химического оружия в Восточной Гуте. Как объяснить поведение Кремля?

Вечером 14 апреля Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, представленный Россией, об осуждении ударов США и их союзников по Сирии. "За" проголосовали только три страны, включая саму Россию. Ранее президент Владимир Путин назвал удар по объектам в Сирии "актом агрессии против суверенного государства" и обвинил Вашингтон в "потакании террористам". При этом в российском министерстве обороны заявили, что ни одна из более чем 110 выпущенных ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих военные базы в Хмеймиме и Тартусе, и поэтому российские военные в Сирии якобы и не вмешивались в происходящее. Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркнул: "Прежде чем предпринять все действия, Соединенные Штаты связались с Российской Федерацией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения".

С заявлениями в поддержку действий Вашингтона и его союзников выступили многие лидеры западных стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Мариано Рахой, а также президент Турции Реджеп Эрдоган. Все они отметили, что удары были нанесены именно по объектам, связанным с химическим оружием. США, Великобританию и Францию поддержали также арабские страны Персидского залива.

Позднее вице-президент США Майк Пенс предупредил власти Сирии, что любой новый случай применения ими химического оружия опять не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов. На Саммите Америк в Перу, куда Пенс отправился вместо президента Дональда Трампа, оставшегося в Вашингтоне в связи с кризисом вокруг Сирии, вице-президент США заявил, что режиму Башара Асада и его "покровителям" придется заплатить, если они вновь используют отравляющие вещества. Пенс также отметил, что Россия "распространяет дезинформацию" о химической атаке в городе Дума. До этого МИД России обвинил в инсценировке этой атаки британские спецслужбы.

Одновременно вечером 14 апреля власти Сирии объявили об установлении полного контроля над Восточной Гутой – районом к востоку от Дамаска, который несколько лет находился под контролем различных противостоящих Башару Асаду сил. Бойцы вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам" и члены их семей покинули город Дума, тот самый, во время штурма которого асадовскими войсками 7 апреля и произошло предполагаемое применение ими химического оружия.

О том, как теперь могут развиваться события и как следует трактовать проявленную Москвой пассивность, заметно контрастирующую с ее прежней готовностью всячески защищать режим Башара Асада от ударов со стороны Запада, в интервью Радио Свобода рассуждает политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Косач:

– Удар вооруженных сил США по правительственным объектам в Сирии, его масштабы и то, какова была мировая реакция на это событие, – это для всех неожиданность? Или именно такого и ждали?

– Все это не неожиданность. Я предполагал, что это скоро произойдет. С другой стороны, я был уверен, что есть по меньшей мере две вещи, которые не дадут Вашингтону возможности осуществить этот удар прямо сейчас, два обстоятельства, которые сделают всю акцию менее масштабной. Во-первых, было совершенно очевидно, что Дональд Трамп, конечно же, попытается создать международную коалицию для того, чтобы атаковать Асада, с обязательным привлечением Великобритании и Франции. Мне казалось, что добиться согласия Парижа и Лондона на участие в такой операции будет достаточно трудно, и в связи с этим сроки операции будут затягиваться.

Во-вторых, мне казалось, что после громогласных заявлений из Москвы о том, что российская армия теперь обладает современным, сверхточным, превосходящим западные аналоги оружием (во всяком случае, такие заявления звучали из уст главы Генштаба ВС РФ) и что Россия "не позволит и решительно ответит" на будущий удар, в Кремле сделают все для того, чтобы воспрепятствовать этой операции США и их союзников. Или приложат все усилия для того, чтобы удар не носил масштабного характера. Например, расположат российских военнослужащих во многих точках на территории Сирии, отправят туда новые контингенты и новое вооружение, чтобы продемонстрировать, что Москва готова стоять с Дамаском плечом к плечу. Но сделано ничего не было. И это показывает, что Россия стремилась лишь не допустить удара по местам расположения своих собственных войск на сирийской территории, это только Кремль и заботило в первую очередь. И такое поведение будет иметь последствия, потому что режим в Дамаске вновь убедился в том, что Россия не способна идти до конца в деле защиты своих союзников.

– Получается, что Москва Башара Асада так сильно защищает, что не защищает совсем? Все-таки как вышло, что Россия и ее военные, несмотря на все громкие заявления, даже прямые угрозы (вспомните хотя бы слова российского посла в Ливане, "мы будем уничтожать площадки, с которых будут произведены запуски ракет"), вновь, как и год назад, когда после истории с очередной химической атакой в Хан-Шейхуне Трамп впервые ударил по Асаду, пальцем не пошевельнули, чтобы помочь Дамаску?

– Потому что это обычное поведение России в подобных ситуациях. Я, например, прекрасно помню то время, когда началась Вторая война в Заливе и войска США и их союзников в 2003 году вошли в Ирак. Около американского посольства в Москве происходил настоящий шабаш, все время раздавался крик Жириновского, не кончались гневные демонстрации. И вдруг выступает президент Путин, который говорит, что США – это именно та страна, которая определяет мировое политическое и экономическое развитие, что она слишком сильна, что от нее зависит слишком многое, в том числе и Россия. И поэтому, мол, "давайте-ка прекратим". И тут же все рассосалось, как мираж – и Жириновский, и толпы, и шабаш, все закончилось. В общем, я вспоминаю многие подобные случаи в этой связи, которые всегда доказывали, что на самом деле российские, либо советские когда-то, громогласные заявления вроде того, что мы закидаем всех шапками, разгромим и так далее, никогда не отвечали настоящим возможностям страны и не были реалистичны. И это нужно признавать.

А отсюда проистекает и очередная "потеря лица", которая сейчас точно еще отзовется "в сердцах сирийского режима", да и не только, а вообще в душе многих на Ближнем Востоке. В нынешней ситуации появляются все более глубокие трещины в отношениях между Россией и ее псевдосоюзниками. Достаточно вспомнить заявление Турции по поводу того, что произошло в ночь с 13 на 14 апреля в Сирии. Или заявление МИД Саудовской Аравии, или Королевской канцелярии Бахрейна. Я сейчас перечисляю не союзников России, разумеется. Но Саудовская Аравия, самая влиятельная страна в регионе (15 апреля в саудовском Дахране открывается очередной саммит Лиги арабских государств), точно сделает все от нее зависящее, чтобы подчеркнуть свою позицию. "Мы осуждаем режим Асада и приветствуем инициативу США, Великобритании и Франции, – как об этом говорилось в саудовском заявлении, – направленную на то, чтобы положить конец преступным деяниям сирийского режима". У Москвы просто нет сил. У нее слишком много слов, но за ними ничего не скрывается.

– Чьи интересы Россия и США, по большому счету, защищают сейчас в Сирии, когда там не осталось угрозы, исходившей от террористической группировки "Исламское государство"? Москва, можно сказать, Тегерана, а Вашингтон – Эр-Рияда, двух непримиримых врагов. Неужели уже нельзя отступить кому-то? Или ситуация достигла такого накала, когда это, что называется, "не по-пацански" – сдать назад?

– Давно уже пора отступить – Москве. И в Кремле должны бы были понять, что даже речи не может идти о настоящем равновесии сил в ситуации, когда США защищают саудовские интересы, а Россия защищает интересы Ирана. Кстати говоря, для меня совершенно непонятна сама идея этой защиты иранских интересов. Когда мне твердят о том, что Россия и Иран якобы являются союзниками и надолго, я обычно лишь развожу руками. С одной стороны, это вроде бы, использую ваше выражение, не по-пацански – бросать своих корешей. Но с другой… Насколько я помню мое давнее детство, все дворовые хулиганы в любой острой ситуации, которая время от времени возникала, при всем этом своем "пацанском кодексе" быстро соображали, что умный пацан уступает дорогу более сильному и прекращает действовать глупо лишь ради своего "пацанства".

– Но можно посмотреть на случившееся и с другой стороны. О грядущем ударе западных сил по Асаду говорили всю неделю. Это была главная тема, и все ждали чего-то очень серьезного. Но в итоге действия вооруженных сил США в ночь с 13 на 14 апреля выглядят, для меня лично, очень ограниченными и символическими. Это сознательное, обдуманное итоговое решение Вашингтона, которое обсуждалось в Пентагоне, в Белом доме, – ограниченный масштаб воздействия на Асада? Или все-таки под конец возобладало давление со стороны Москвы?

– Давление со стороны Москвы точно тут не играло роли. Я предполагаю, что Дональд Трамп просто учитывал многое: и точку зрения своих союзников по вновь созданной коалиции, и точку зрения своих оппонентов в Конгрессе, и многие другие обстоятельства. Очевидно, с самого начала задача была поставлена такая: наказать Дамаск за определенного рода деяния. Собственно, об этом все время и говорилось. Речь не шла о свержении режима Асада, о радикальном изменении соотношения сил в Сирии между оппозицией и правящим режимом и так далее. Более того, говорить о свержении власти Асада сейчас, когда он контролирует большую часть территории Сирии, по крайней мере населенную часть, и о поддержке оппозиции, даже не приходится. Вооруженная оппозиция Асаду уже разгромлена, и сегодня она не представляет какой-либо силы. Поэтому речь шла только о возмездии за предполагаемую химическую атаку. С учетом интересов и международных союзников Вашингтона, и внутренних американских голосов.

– Да, Трамп сейчас прямо заявил о нежелании уничтожать самого Башара Асада. Но как президент США в последних своих твитах называет Асада? Зверем, кровавым преступником!

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Давайте вспомним, собственно, о той главной фигуре, вокруг которой все крутится. Как этот интеллигентный когда-то врач-офтальмолог, долго учившийся в Великобритании, стал тем Асадом, которого мы знаем?

– Свита создает короля, как всегда. Пребывание у власти сделало его таким, каков он есть сегодня. Более того, ведь мы же мало знаем о том, как развиваются события в кругах высшей сирийской элиты. Конечно, Асад окружен бывшими сторонниками своего отца, которые сохранили ключевые позиции в нынешней сирийской администрации. Давили и давят на него постоянно. И, скорее всего, в рамках собственного положения он мало на что способен. С точки зрения реальных действий он действительно человек слабый. Башар Асад – символ для всех остальных, но не более того. Когда он появляется на телеэкранах, либо на базе Хмеймим, либо в Москве, смотришь и видишь, что он отчасти сохранил черты интеллигентного врача. Но им крутят как хотят те, кто его окружает. Более того, идет ли речь только о сирийском окружении главы режима в Дамаске? Роль Ирана, иранских советников и генералов в изменении облика этого человека, я думаю, была решающей. Именно они, вероятно, поменяли его внутренне даже больше, чем прежняя старая гвардия его отца.

– Режим в Дамаске явно не остановится в своих намерениях, потому что он по-прежнему выигрывает войну и военной машине Асада не причинен какой-либо серьезный ущерб. А у сил, противостоящих Асаду, у вооруженной оппозиции, остается уже только, наверное, один последний оплот – Идлиб. Его скоро начнут штурмовать, и его наверняка захватят. И что в итоге: Асад и Путин победят?

– Увы, но, скорее всего, нужно признать эту истину: что Асад, безвольный, который всего лишь символ, Асад, сформированный его сирийским и иранским окружением, и вместе с ним Россия – победят. Видимо, долгая сирийская драма закончится только этим. США сегодня, и это доказал их удар, не хотят идти на что-то большее, точно так же, как на большее не хотят идти и их союзники. Поэтому режим в Дамаске скоро, при поддержке России и Ирана, добьется окончательной победы над оппозицией.

– Президент США Дональд Трамп, выступая в связи со своим приказом нанести удар по объектам Асада в Сирии, произнес такие слова: "Россия должна решить – продолжит ли она идти по темному пути или присоединится к цивилизованным странам, к силам стабильности и мира. Я надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно даже, Ираном, но может быть, и нет. Но мы можем много что им предложить – самую великую и могущественную экономику в мировой истории". Что называется – посулил конфетку. Насколько фантастическим сейчас вам кажется такой сценарий будущего, который нарисовал Трамп?

– Все будет зависеть от развития ситуации в самой России и от того, насколько нынешнее российское руководство будет готово измениться, чтобы получить эту "конфетку". Во всяком случае, пока Москве "конфетки" не нужны и, очевидно, она продолжит проводить тот курс, который мы наблюдаем сегодня. В Иране – точно такая же ситуация. Иранские власти не готовы и в обозримом будущем не будут готовы к тому, чтобы достичь взаимопонимания с теми, кого Трамп назвал "цивилизованным миром". Это уже давняя истина. И заявление Трампа в данном случае есть пожелания на далекую перспективу, такую, которая пока и близко не просматривается – ни когда мы рассуждаем о России, ни когда говорим об Иране, – констатирует Григорий Косач.