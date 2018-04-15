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Почему Путин не защитил Асада

  • 15.04.2018, 11:55

Как объяснить поведение Кремля во время ракетного удара США, Франции и Великобритании.

Россия и ее военные в Сирии, заранее предупрежденные о ракетных ударах вооруженных сил США, Великобритании и Франции по объектам армии диктатора Башара Асада в ночь с 13 на 14 апреля, ничего не сделали, чтобы помочь своему главному союзнику на Ближнем Востоке. Вопреки всем громогласным прежним заявлениям и даже угрозам ответного удара, в случае если западные страны решат атаковать силы Асада в наказание за предполагаемое применение им химического оружия в Восточной Гуте. Как объяснить поведение Кремля?

Вечером 14 апреля Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, представленный Россией, об осуждении ударов США и их союзников по Сирии. "За" проголосовали только три страны, включая саму Россию. Ранее президент Владимир Путин назвал удар по объектам в Сирии "актом агрессии против суверенного государства" и обвинил Вашингтон в "потакании террористам". При этом в российском министерстве обороны заявили, что ни одна из более чем 110 выпущенных ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих военные базы в Хмеймиме и Тартусе, и поэтому российские военные в Сирии якобы и не вмешивались в происходящее. Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркнул: "Прежде чем предпринять все действия, Соединенные Штаты связались с Российской Федерацией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения".

С заявлениями в поддержку действий Вашингтона и его союзников выступили многие лидеры западных стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Мариано Рахой, а также президент Турции Реджеп Эрдоган. Все они отметили, что удары были нанесены именно по объектам, связанным с химическим оружием. США, Великобританию и Францию поддержали также арабские страны Персидского залива.

Позднее вице-президент США Майк Пенс предупредил власти Сирии, что любой новый случай применения ими химического оружия опять не останется без ответа со стороны Соединенных Штатов. На Саммите Америк в Перу, куда Пенс отправился вместо президента Дональда Трампа, оставшегося в Вашингтоне в связи с кризисом вокруг Сирии, вице-президент США заявил, что режиму Башара Асада и его "покровителям" придется заплатить, если они вновь используют отравляющие вещества. Пенс также отметил, что Россия "распространяет дезинформацию" о химической атаке в городе Дума. До этого МИД России обвинил в инсценировке этой атаки британские спецслужбы.

Одновременно вечером 14 апреля власти Сирии объявили об установлении полного контроля над Восточной Гутой – районом к востоку от Дамаска, который несколько лет находился под контролем различных противостоящих Башару Асаду сил. Бойцы вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам" и члены их семей покинули город Дума, тот самый, во время штурма которого асадовскими войсками 7 апреля и произошло предполагаемое применение ими химического оружия.

О том, как теперь могут развиваться события и как следует трактовать проявленную Москвой пассивность, заметно контрастирующую с ее прежней готовностью всячески защищать режим Башара Асада от ударов со стороны Запада, в интервью Радио Свобода рассуждает политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Косач:

– Удар вооруженных сил США по правительственным объектам в Сирии, его масштабы и то, какова была мировая реакция на это событие, – это для всех неожиданность? Или именно такого и ждали?

– Все это не неожиданность. Я предполагал, что это скоро произойдет. С другой стороны, я был уверен, что есть по меньшей мере две вещи, которые не дадут Вашингтону возможности осуществить этот удар прямо сейчас, два обстоятельства, которые сделают всю акцию менее масштабной. Во-первых, было совершенно очевидно, что Дональд Трамп, конечно же, попытается создать международную коалицию для того, чтобы атаковать Асада, с обязательным привлечением Великобритании и Франции. Мне казалось, что добиться согласия Парижа и Лондона на участие в такой операции будет достаточно трудно, и в связи с этим сроки операции будут затягиваться.

Во-вторых, мне казалось, что после громогласных заявлений из Москвы о том, что российская армия теперь обладает современным, сверхточным, превосходящим западные аналоги оружием (во всяком случае, такие заявления звучали из уст главы Генштаба ВС РФ) и что Россия "не позволит и решительно ответит" на будущий удар, в Кремле сделают все для того, чтобы воспрепятствовать этой операции США и их союзников. Или приложат все усилия для того, чтобы удар не носил масштабного характера. Например, расположат российских военнослужащих во многих точках на территории Сирии, отправят туда новые контингенты и новое вооружение, чтобы продемонстрировать, что Москва готова стоять с Дамаском плечом к плечу. Но сделано ничего не было. И это показывает, что Россия стремилась лишь не допустить удара по местам расположения своих собственных войск на сирийской территории, это только Кремль и заботило в первую очередь. И такое поведение будет иметь последствия, потому что режим в Дамаске вновь убедился в том, что Россия не способна идти до конца в деле защиты своих союзников.

– Получается, что Москва Башара Асада так сильно защищает, что не защищает совсем? Все-таки как вышло, что Россия и ее военные, несмотря на все громкие заявления, даже прямые угрозы (вспомните хотя бы слова российского посла в Ливане, "мы будем уничтожать площадки, с которых будут произведены запуски ракет"), вновь, как и год назад, когда после истории с очередной химической атакой в Хан-Шейхуне Трамп впервые ударил по Асаду, пальцем не пошевельнули, чтобы помочь Дамаску?

– Потому что это обычное поведение России в подобных ситуациях. Я, например, прекрасно помню то время, когда началась Вторая война в Заливе и войска США и их союзников в 2003 году вошли в Ирак. Около американского посольства в Москве происходил настоящий шабаш, все время раздавался крик Жириновского, не кончались гневные демонстрации. И вдруг выступает президент Путин, который говорит, что США – это именно та страна, которая определяет мировое политическое и экономическое развитие, что она слишком сильна, что от нее зависит слишком многое, в том числе и Россия. И поэтому, мол, "давайте-ка прекратим". И тут же все рассосалось, как мираж – и Жириновский, и толпы, и шабаш, все закончилось. В общем, я вспоминаю многие подобные случаи в этой связи, которые всегда доказывали, что на самом деле российские, либо советские когда-то, громогласные заявления вроде того, что мы закидаем всех шапками, разгромим и так далее, никогда не отвечали настоящим возможностям страны и не были реалистичны. И это нужно признавать.

А отсюда проистекает и очередная "потеря лица", которая сейчас точно еще отзовется "в сердцах сирийского режима", да и не только, а вообще в душе многих на Ближнем Востоке. В нынешней ситуации появляются все более глубокие трещины в отношениях между Россией и ее псевдосоюзниками. Достаточно вспомнить заявление Турции по поводу того, что произошло в ночь с 13 на 14 апреля в Сирии. Или заявление МИД Саудовской Аравии, или Королевской канцелярии Бахрейна. Я сейчас перечисляю не союзников России, разумеется. Но Саудовская Аравия, самая влиятельная страна в регионе (15 апреля в саудовском Дахране открывается очередной саммит Лиги арабских государств), точно сделает все от нее зависящее, чтобы подчеркнуть свою позицию. "Мы осуждаем режим Асада и приветствуем инициативу США, Великобритании и Франции, – как об этом говорилось в саудовском заявлении, – направленную на то, чтобы положить конец преступным деяниям сирийского режима". У Москвы просто нет сил. У нее слишком много слов, но за ними ничего не скрывается.

– Чьи интересы Россия и США, по большому счету, защищают сейчас в Сирии, когда там не осталось угрозы, исходившей от террористической группировки "Исламское государство"? Москва, можно сказать, Тегерана, а Вашингтон – Эр-Рияда, двух непримиримых врагов. Неужели уже нельзя отступить кому-то? Или ситуация достигла такого накала, когда это, что называется, "не по-пацански" – сдать назад?

– Давно уже пора отступить – Москве. И в Кремле должны бы были понять, что даже речи не может идти о настоящем равновесии сил в ситуации, когда США защищают саудовские интересы, а Россия защищает интересы Ирана. Кстати говоря, для меня совершенно непонятна сама идея этой защиты иранских интересов. Когда мне твердят о том, что Россия и Иран якобы являются союзниками и надолго, я обычно лишь развожу руками. С одной стороны, это вроде бы, использую ваше выражение, не по-пацански – бросать своих корешей. Но с другой… Насколько я помню мое давнее детство, все дворовые хулиганы в любой острой ситуации, которая время от времени возникала, при всем этом своем "пацанском кодексе" быстро соображали, что умный пацан уступает дорогу более сильному и прекращает действовать глупо лишь ради своего "пацанства".

– Но можно посмотреть на случившееся и с другой стороны. О грядущем ударе западных сил по Асаду говорили всю неделю. Это была главная тема, и все ждали чего-то очень серьезного. Но в итоге действия вооруженных сил США в ночь с 13 на 14 апреля выглядят, для меня лично, очень ограниченными и символическими. Это сознательное, обдуманное итоговое решение Вашингтона, которое обсуждалось в Пентагоне, в Белом доме, – ограниченный масштаб воздействия на Асада? Или все-таки под конец возобладало давление со стороны Москвы?

– Давление со стороны Москвы точно тут не играло роли. Я предполагаю, что Дональд Трамп просто учитывал многое: и точку зрения своих союзников по вновь созданной коалиции, и точку зрения своих оппонентов в Конгрессе, и многие другие обстоятельства. Очевидно, с самого начала задача была поставлена такая: наказать Дамаск за определенного рода деяния. Собственно, об этом все время и говорилось. Речь не шла о свержении режима Асада, о радикальном изменении соотношения сил в Сирии между оппозицией и правящим режимом и так далее. Более того, говорить о свержении власти Асада сейчас, когда он контролирует большую часть территории Сирии, по крайней мере населенную часть, и о поддержке оппозиции, даже не приходится. Вооруженная оппозиция Асаду уже разгромлена, и сегодня она не представляет какой-либо силы. Поэтому речь шла только о возмездии за предполагаемую химическую атаку. С учетом интересов и международных союзников Вашингтона, и внутренних американских голосов.

– Да, Трамп сейчас прямо заявил о нежелании уничтожать самого Башара Асада. Но как президент США в последних своих твитах называет Асада? Зверем, кровавым преступником!

Давайте вспомним, собственно, о той главной фигуре, вокруг которой все крутится. Как этот интеллигентный когда-то врач-офтальмолог, долго учившийся в Великобритании, стал тем Асадом, которого мы знаем?

– Свита создает короля, как всегда. Пребывание у власти сделало его таким, каков он есть сегодня. Более того, ведь мы же мало знаем о том, как развиваются события в кругах высшей сирийской элиты. Конечно, Асад окружен бывшими сторонниками своего отца, которые сохранили ключевые позиции в нынешней сирийской администрации. Давили и давят на него постоянно. И, скорее всего, в рамках собственного положения он мало на что способен. С точки зрения реальных действий он действительно человек слабый. Башар Асад – символ для всех остальных, но не более того. Когда он появляется на телеэкранах, либо на базе Хмеймим, либо в Москве, смотришь и видишь, что он отчасти сохранил черты интеллигентного врача. Но им крутят как хотят те, кто его окружает. Более того, идет ли речь только о сирийском окружении главы режима в Дамаске? Роль Ирана, иранских советников и генералов в изменении облика этого человека, я думаю, была решающей. Именно они, вероятно, поменяли его внутренне даже больше, чем прежняя старая гвардия его отца.

– Режим в Дамаске явно не остановится в своих намерениях, потому что он по-прежнему выигрывает войну и военной машине Асада не причинен какой-либо серьезный ущерб. А у сил, противостоящих Асаду, у вооруженной оппозиции, остается уже только, наверное, один последний оплот – Идлиб. Его скоро начнут штурмовать, и его наверняка захватят. И что в итоге: Асад и Путин победят?

– Увы, но, скорее всего, нужно признать эту истину: что Асад, безвольный, который всего лишь символ, Асад, сформированный его сирийским и иранским окружением, и вместе с ним Россия – победят. Видимо, долгая сирийская драма закончится только этим. США сегодня, и это доказал их удар, не хотят идти на что-то большее, точно так же, как на большее не хотят идти и их союзники. Поэтому режим в Дамаске скоро, при поддержке России и Ирана, добьется окончательной победы над оппозицией.

– Президент США Дональд Трамп, выступая в связи со своим приказом нанести удар по объектам Асада в Сирии, произнес такие слова: "Россия должна решить – продолжит ли она идти по темному пути или присоединится к цивилизованным странам, к силам стабильности и мира. Я надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно даже, Ираном, но может быть, и нет. Но мы можем много что им предложить – самую великую и могущественную экономику в мировой истории". Что называется – посулил конфетку. Насколько фантастическим сейчас вам кажется такой сценарий будущего, который нарисовал Трамп?

– Все будет зависеть от развития ситуации в самой России и от того, насколько нынешнее российское руководство будет готово измениться, чтобы получить эту "конфетку". Во всяком случае, пока Москве "конфетки" не нужны и, очевидно, она продолжит проводить тот курс, который мы наблюдаем сегодня. В Иране – точно такая же ситуация. Иранские власти не готовы и в обозримом будущем не будут готовы к тому, чтобы достичь взаимопонимания с теми, кого Трамп назвал "цивилизованным миром". Это уже давняя истина. И заявление Трампа в данном случае есть пожелания на далекую перспективу, такую, которая пока и близко не просматривается – ни когда мы рассуждаем о России, ни когда говорим об Иране, – констатирует Григорий Косач.


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