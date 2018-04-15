Профсоюз РЭП взял под защиту работников «Белоруснефти» 15.04.2018, 16:26

Работников речицкого предприятия обвинили в огромной недостаче.

В профсоюз РЭП вступила бригада кладовщиков одного из речицких подразделений «Белоруснефти»: их уволили, обвинив в огромной недостаче, пишет praca-by.info.

Если профсоюз РЭП защищает работника в деле о недостаче, то скорее всего, речь идет о работнике торговли и нескольких сотнях рублей. Так было вплоть до недавнего времени, пока в независимый профсоюз не вступила бригада, во главе с бригадиром, кладовщиков с «Белоруснефти».

Они работали на трубной базе, в их обязанности входил контроль погрузки и выгрузки труб. Сумма их недостачи в десятки, если не в сотни раз больше тех, от которых РЭП через суд освобождал продавщиц РайПО. Пять человек должны вернуть нанимателю 52 666 рубля 43 копейки. Согласно претензии нанимателя, по их вине со склада пропали 500 метров труб, а еще на 1700 метров образовался излишек; и все это – меньше, чем за месяц.

Несмотря на больший размер суммы недостачи, схема поведения нанимателя по отношению к работникам та же самая: инвентаризация выявляет недостачу, после чего от работников избавляются, разрывая с ними контракт либо просто дожидаясь его окончания; а людям еще предстоит суд и огромные выплаты. Способов защиты у работника, работающего по контрактной системе, просто нет: в любой момент он может быть уволен.

Бригада кладовщиков на приеме у правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко

В такую же ситуацию – полной беспомощности перед нанимателем – попали и работники производственного управления «Нефтебурсервис» из Речицы. Бригада проработала не один год без нареканий. В 2017 году у их подразделения сменилось руководство. Именно с этим фактом уволенные кладовщики и связывают дальнейшие изменения.

В ноябре 2017 года на складе прошла обязательная годовая инвентаризация. Она не выявила нарушений. Но уже в декабре, спустя всего лишь месяц, состоялась еще одна инвентаризация:

– В декабре вдруг – новая инвентаризация: 1700 метров излишков труб и 500 метров недостачи. Это я за месяц на 1700 метров сделала излишек? Это нереально! Как будто у меня заказчик просил трубу на скважину, а я ему просто не отгружала! Складировала на складе. Хотя отгрузка шла, и заказчики получали товар и работали. На каждую накладную есть опись. На скважины, куда мы отправляем трубы, постоянно приезжают проверки. Если бы я не отгрузила эти 1700 метров трубы, то неужели это осталось бы незамеченным? – рассказывает одна из вступивших в РЭП работниц «Нефтебурсервиса».

– Недостачу на 500 метров невозможно сделать за месяц. Я должна была пилить эти огромные трубы кольцами, вешать себе на шею и выносить? А по документам получается, что мы именно это и сделали. А это – 12-метровые трубы разного диаметра, метр трубы весит от 22 килограмм, - объясняют ее коллеги.

Первое судебное заседание по иску «Нефтебурсервиса» к работникам состоится 24 апреля 2018 года в Речицком районном суде. Интересы членов профсоюза РЭП представляет (правовой инспектор Гомельской области) Леонид Судаленко:

– Пять работников Беларуснефти обратились за помощью в профсоюз РЭП, а это значит, что они находятся под защитой юридической службы нашего независимого профсоюза. Понятное дело, что многотонные трубы, вернее, их недостача – это не те материальные ценности, которые можно просто вынести со склада. Будем в суде разбираться, кто и куда их вывез, или почему они не приехали на предприятие и почему за их отсутствие должны нести ответственность рядовые кладовщики. Думаю, без проведения детальной бухгалтерской экспертизы, проверки госконтроля, а может быть, даже Следственного комитета в этом деле не обойтись.