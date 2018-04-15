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Борис Джонсон: Мы были сосредоточены на темпах и эффективности операции в Сирии

  • 15.04.2018, 19:27
Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Глава МИД Великобритании объяснил, почему кабинет принял решение об участии в нанесении ударов по Сирии без одобрения парламента.

Британское правительство приняло решение об участии в нанесении ударов по Сирии, не заручившись одобрением парламента, поскольку было сосредоточено на темпах и эффективности операции, заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишет golos-ameriki.ru.

Отвечая на вопрос, почему парламентариям не было предложено прервать отдых в минувшую субботу, Джонсон сказал, выступая по телеканалу CNN: «Очевидно, что нашей главной заботой была безопасность мужчин и женщин в военной форме и, конечно же, эффективность и быстрота операции. И существует множество прецедентов того, как это делалось именно таким образом».


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