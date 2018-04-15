Посол США в ООН: России направили сильное послание и, надеюсь, она его услышит 2 15.04.2018, 19:55

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Санкции против РФ за поддержку Асада введут в ближайшее время.

О новых санкциях против России в ответ на поддержку Москвой режима Асада будет объявлено в ближайшее время, заявила посол США в ООН Никки Хейли, выступая в воскресенье на телеканале CBC. Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки».

«Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он уже этого не сделал», – сказала Хейли.

Она уточнила, что санкции, о которых идет речь, будут направлены против любых компаний, имеющих отношение к Асаду и применению химического оружия.

«Я думаю, что каждый теперь это почувствует. Полагаю, что мы направили сильное послание, и надеюсь, они его услышат», – сказала посол США в ООН.

Касаясь ударов, нанесенных США и их союзниками по целям в Сирии, Хейли подчеркнула, что они были направлены по сирийским арсеналам химического оружия и исследовательским центрам, представлявшим собой, по ее словам, «сердце» сирийской военно-химической программы.