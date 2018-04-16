Девять полезных свойств кофе, доказанных наукой 2 16.04.2018, 18:56

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Употребление кофе оказывает положительное влияние на организм.

Вокруг многими любимого напитка ходит и много споров. Но согласитесь, что ничто лучше не рассудит любой конфликт, чем наука. А она доказывает, что умеренное употребление кофе не только не принесет вреда, а даже оказывает положительное влияние на организм. Например, кофеманы чаще всего выглядят моложе своих сверстников и меньше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

AdMe.ru делится списком положительных свойств кофе, которые на чаше весов перевешивают в сторону того, чтобы пить его регулярно.

1. Снижает риск развития цирроза печени

Ученые из итальянского Университета Марио Негри после изучения воздействия кофе на желчный пузырь выяснили, что употребление напитка способно снизить риск развития цирроза печени почти на 50 %.

2. Снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона

В США, в Центре по изучению заболевания Альцгеймера в Тампе, провели исследование, чтобы выяснить влияние кофе и кофеина на развитие этого недуга. Результат исследования показал, что, выпивая 3 чашки кофе в день, можно снизить риск развития болезни на 65 %.

Бразильские ученые в Университете Санта-Катарины выяснили, что при регулярном употреблении кофе происходит профилактика болезни Паркинсона. Риск получить такое заболевание снижается примерно на 20 %.

3. Снижает угрозу раковых заболеваний

В прошлом веке проводились исследования, которые говорили о том, как вреден кофе. Упоминалось, что он провоцирует развитие раковых заболеваний, однако это оказалось неверным. Исследование, проведенное в Департаменте клинических исследований и общего здоровья Университета в Милане и Департамента эпидемиологии Института Марио Негри, доказало, что употребление кофе, напротив, снижает риск заболевания раком молочной и предстательной желез.

4. Позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему

Одно из распространенных заблуждений — отрицательное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. На самом же деле анализ нескольких исследований о влиянии кофе на систему, который провела группа ученых, представляющих Гарвардскую школу общественного здоровья, Национальный университет Сингапура и Женскую больницу Бригхэма, показал, что люди, выпивающие от 3 до 5 чашек кофе ежедневно, страдают от заболеваний сердца почти в 3 раза меньше тех, кто выбирает другие напитки.

Также в исследовании отмечается, что нет особой разницы в том, пьете вы 1 чашку в день или 3, потому что такое количество не скажется негативно на сердечно-сосудистой системе.

5. Не дает развиваться болезни суставов и желчнокаменной болезни

Такое заболевание, как подагра, начинается при плохом метаболизме отложением различных компонентов в тканях организма. Но благодаря тому, что кофе улучшает обмен веществ, его употребление может предупредить проблему. Этот факт был доказан учеными из Гарвардской школы медицины совместно с Женской больницей Бригхэма.

Некоторые вещества, в том числе и кофеин, в составе кофе способствуют снижению риска образования камней в желчном пузыре. Скотт Готтлиеб выяснил, что риск развития этого заболевания снижается на 4 %, если пить не больше 3 чашек в день, и на 45 % — если пить до 5 чашек.

6. Не дает развиваться диабету второго типа

Датские ученые из Орхусского университета, больницы Орхусского университета и больницы университета Оденсе доказали, что употребление кофе не влияет на развитие сахарного диабета второго типа. Кафестол, содержащийся в напитке, увеличивает количество инсулина в поджелудочной железе в момент воздействия на нее глюкозы. Именно поэтому потребление кофе способно даже уберечь от развития диабета второго типа.

7. Омолаживает каждую клетку организма

Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, способствуют омоложению клеток организма. Также ученые из Женского университета Ихва, Сеул, утверждают, что кофейный экстракт (его можно сделать дома с использованием растворимого кофе, сахара и воды) помогает избавиться от морщин, предупредить потерю жидкости и коллагена из организма. Поэтому люди, пьющие кофе регулярно, выглядят моложе своих ровесников.

8. Повышает мышечную силу у пожилых

Выше уже были упомянуты несколько пунктов, которые говорят «да» тому, чтобы пить кофе и в пожилом возрасте. Плюс к этому ученые из Университета Ковентри выяснили, что кофеин способствует увеличению силы мышц у пожилых людей. Этот факт может предотвратить падения и переломы.

9. Обеспечивает более долгую жизнь

Доктор Гюнтер и доктор Мерфи говорят, что кофе способствует уменьшению риска смерти от самых различных причин. Данное исследование было проведено на территории нескольких стран, и результат всегда был одинаковым в плане того, что люди, пившие кофе регулярно, умирали реже. Также ученые отмечают, что даже курильщики могут пользоваться таким бонусом от кофе, ведь курение не влияет на этот эффект.

А как часто вы пьете кофе и замечали ли вы какие-то изменения, если переставали его употреблять регулярно?